به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز در چارچوب رقابتهای هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:

* هواداران تیم سپاهان حضور گسترده ای در دیدار با تراکتور سازی داشتند و نزدیک به 8000 نفر از هواداران سپاهان برای تماشای بازی با تراکتور سازی که به ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آمده بودند.

* نزدیک به 40 نفر از هواداران تراکتورسازی تبریز نیز خود را به ورزشگاه فولاد شهر رسانده بودند و بازی را از نزدیک تماشا می کردند.

* پیش از آغاز مسابقه اکثر بازیکنان سپاهان از جمله امید ابراهیمی، عقیلی، حمودی، احسان حاج صفی، حسین پاپی، آرش افشین و محمد غلامی به طرف نیمکت تیم فوتبال تراکتورسازی رفته و از مجید جلالی برای مسابقه اجازه گرفتند.

* تشویق‌های مهدی کریمیان هافبک تراکتورسازی که سابقه بازی در ترکیب سپاهان را دارد و به دلیل تصادف در بیمارستان بستری بود از نکات جالب مسابقه به شمار می رفت. همچنین بنر سبز رنگ با تصویر مهدی کریمیان در جایگاه هواداران سپاهان نصب شده بود که در این میان برای کریمیان آرزوی سلامتی شده بود.

* هواداران سپاهان در دقیقه 4 مسابقه به سبک هواداران تیمهای اروپایی محرم نوید کیا کاپیتان مصدوم تیم سپاهان که پیراهن شماره 4 را می پوشد تشویق کردند و برای بهبودی او دست به دعا شدند.

* آرش افشین مهاجم سپاهان در دقیقه 38 با دروازه بان تراکتورسازی تک به تک شد اما نتوانست از این موقعیت استفاده کند. در ثانیه های پایانی نیمه نخست بازی هواداران تراکتور سازی علیه آرش افشین مهاجم سپاهان شعار دادند که این مساله با واکنش هواداران سپاهان و آرش افشین مواجه شد.