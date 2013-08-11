به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از شکست تیمش برابر سایپا در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر در نشست خبری حاضر شد و در ابتدای قهرمانی تیم ملی بسکتبال در جام ملتهای آسیا را تبریک گفت و در مورد باخت به سایپا هم اظهار داشت: از عملکرد بازیکنانم اصلا راضی نیستم زیرا شروع بسیار بدی داشتیم و متاسفانه در ادامه هم نتوانستیم بازی قابل قبولی را ارائه کنیم.
وی با اشاره به اینکه در نیمه دوم تغییرات بسیاری را انجام داد و با سه فوروارد بازی کرد اما بازیکنان نتوانستند از موقعیتهای خوبی که بدست آوردند استفاده کنند، افزود: باید بیشتر تلاش کنیم و به فکر بازیهای آینده باشیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عباسزاده را بازیکنی آیندهدار دانست و درباره میزبانی سایپا خاطرنشان کرد: مشکل خاصی وجود نداشت. همه چیز خوب بود و به عنوان مهمان از شرایط میزبانی راضی بودیم.
وی در ادامه در ادامه به عملکرد داور بازی اینگونه واکنش نشان داد: اگر صحبت کنیم یا نکنیم، نتیجه عوض نمیشود و پنالتیمان مجددا گرفته نمیشود. ما هم آخر سر در نیاوردیم که توپ به دست خورده یا دست به توپ. نمیتوانم چیز خاصی بگویم زیرا هر حرفی بزنم برداشت خاصی از آن میشود. این مسائل را باید کارشناسان داوری نظر بدهند.
دایی درباره اینکه اعتراض باشگاه پرسپولیس به برگزاری این بازی در کرج تاکید کرد: من به عنوان سرمربی تنها در مورد مسائل فنی صحبت کنم. البته اگر توپهایمان به گل تبدیل میشد میتوانستیم بازی را ببریم.
وی با بیان اینکه تیمش در نیمه دوم بهتر از سایپا بوده است، خاطرنشان کرد: البته آنها در ضدحملات بسیار خطرناک بودند، هرچند برگزاری این بازی در کرج به سایپا کمک کرد. به عقیده من تیمها باید از شرایط میزبانی خود بهرهمند شوند
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد آخرین وضعیت محمدرضا خلعتبری هم تاکید کرد: تمام تلاش ما بازگرداندن خلعتبری است اما باشگاه پرسپولیس به تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد. در این شرایط وزارت ورزش و جوانان و دولت باید کمک کنند تا خلعتبری را به فوتبال ایران برگردانیم.
وی درباره تاثیر فشردگی بازیها روی عملکرد تیمهای در ابتدای فصل هم اظهار داشت: ما یک بازی را باختهایم اما قرار بود تیم ملی اردویی را در پرتغال برگزار کند اما این اردو لغو شد، به همین دلیل برای ما 4 روز یک بار بازی گذاشتنند که در این شرایط فقط میتوانیم ریکاوری کنیم. امروز ایرادهای خود را تنها با کار کردن میتوانیم حل کنیم و دیگر وقت ایراد گرفتن نیست.
دایی در مورد توپ آلشپورت هم خاطرنشان کرد: من درباره کیفیت توپهای لیگ برتر خیلی صحبت کردم. در همین بازی مشکلات زیادی پیش آمد و کار بازیکنان ما را تحت تاثیر قرار داده بود. این همه پول در فوتبال ما هزینه میشود اما باید ببینیم که این توپها چقدر خریداری شده است. من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید اما هرچه بگویم، متهم میشوم.
وی با تاکید بر اینکه دلش برای فوتبال میسوزد، ادامه داد: چقدر توپ مفتی دادهاند؟ مگر باشگاههای به این توپهای مفتی احتیاج دارند؟متاسفانه در فدراسیون و سازمان لیگ دستهایی است که این مسائل را به وجود میآورد که میبینید. چنین توپهایی با این شکل و شمایل در هیچ جای دنیا استفاده نمیشود زیرا بعد از یک هفته استفاده، رنگهایش میرود. شما نگاه کنید اصلا این توپها به چه دلیلی وارد لیگ ما شدند؟ من وارد جزییات نمیشوم چون درست نیست.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: مشکل تیم ما امروز نه توپ بود نه چیز دیگری. مشکل خودمان بودیم زیرا باید جنبه خود را بالاتر ببریم. این بازی نشان داد که فوتبال 90 دقیقه است و نباید زود همه چیز را فراموش کنیم.
دیدار تیمهای فوتبال سایپا البرز و پرسپولیس در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر که یکشنبه شب در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، در نهایت با پیروزی یک بر صفر تیم سایپا به پایان رسید.
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