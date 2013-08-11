به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات در نشست خبری پس از پایان دیدار تیم‌های سایپا و پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه انقلاب کرج گفت: تیم ما در هفته‌های گذشته تا حدی با بدشانسی مواجه شده بود به همین خاطر این بازی برای ما خیلی مهم بود. ما باید در این مسابقه بدشانسی را به خوش‌شانسی تبدیل می‌کردیم.

وی افزود: ما به خوبی می‌دانستیم با تیم خیلی خوبی بازی می‌کنیم. پرسپولیس تیمی بود که تا الان گلی دریافت نکرده بود. این را هم می‌دانستیم که دیدار برابر این تیم یک بازی درگیرانه خواهد شد. به نظر من حق سایپا بود که برنده شود. فوتبال بازی جالبی است که می‌توانید از هر فاصله‌ای توپ را به تور بچسبانید، کاری که امروز بازیکن ما انجام داد.



سرمربی تیم سایپا همچنین گفت: ما وقتی وارد زمین می‌شویم کاری که از دست‌مان برمی‌آید را انجام می‌دهیم. امروز تیم من خندید ولی شاید در هفته‌های بعد تیم دایی بخندد. در بازی با راه‌آهن نه جو خوبی حاکم بود و نه هواداری داشتیم. ما در آن بازی بدشانس بودیم.



فیرات درباره بحث با سید جلال حسینی توضیح داد:‌ درباره سید‌جلال را نمی‌دانم اما بنگر با قباخلو برخوردی داشت من به بازیکن خودمان گفتم که آرام باش. اگر به مربی توهین کردند که آن دیگر شخصیت سیدجلال حسینی است. او بازیکن قدیمی من بوده و در تیم ملی هم با او کار کردم. علت این رفتار وی را نمی‌دانم.

تیم فوتبال سایپا در دیدار مقابل پرسپولیس در هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که یک شنبه شب در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد با یک گل به برتری دست یافت.