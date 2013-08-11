به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی پس از پیروزی یک بر صفر یکشنبه شب تراکتورسازی برابر سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان ضمن بیان این مطلب افزود: ما شروع خوبی در این دیدار داشتیم و می توانستیم در همان ابتدا به گل برسیم اما درخشش رحمان احمدی مانع از این اتفاق شد. با این حال در سایر دقایق بازی توانستیم فوتبال خوبی را ارائه دهیم و به پیروزی برسیم.

وی تاکید کرد: گرفتن شش امتیاز از ذوب آهن و سپاهان در ورزشگاه فولادشهر کار سختی بود که تراکتورسازی توانست انجام دهد. در دقایق پایانی سپاهان فشار زیادی آورد تا به گل تساوی برسد اما ما توانستیم با دفاع خوب به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کنیم.

پورغلامی در مورد دلایل غیبت مجید جلالی در نشست خبری گفت: ایشان مشکلی از ناحیه حنجره دارد و به همین خاطر نتوانست به نشست خبری بیاید. سلامتی ایشان برای ما از همه چیز مهمتر است و به همین خاطر در نشست خبری شرکت نکرد و قصد فرار از پاسخ دادن به سوالات را نداشت.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی در پایان با ابراز رضایت از میزبانی سپاهانی گفت: باید از هواداران اصفهانی تشکر کنم که در این دیدار رعیات اصول مهمان نوازی را انجام دادند و هیچ توهینی به بازیکنان حریف نکردند. امیدوارم این روند برای سایر تماشاگران هم الگو شود.