به گزارش خبرنگار مهر، ایران - فیلیپین؛ آخرین دیدار از این دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا بود که امروز یکشنبه در مانیل فیلیپین برگزار شد و با برتری 85 بر 71 ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید. شاگردان مهمد بچیروویچ که پیش از این با صعود به فینال صاحب سهمیه جهانی شده بودند، با کسب این پیروزی، عنوان قهرمانی آسیایی خود که دو سال پیش و پس از دو قهرمانی متوالی آن را از دست داده بودند، دوباره پس گرفتند. فیلیپین هم با شکست در این دیدار به نایب قهرمانی بسنده کرد هرچند این تیم هم روز گذشته به واسطه فینالیست شدن موفق به کسب سهمیه جهانی شده بود.

همچنین امروز کره جنوبی در دیدار رده بندی که پیش از فینال برگزار شد، مقابل چین تایپه به برتری دست یافت و خود را صاحب آخرین سهمیه جهانی کرد. امروز و در چارچوب روز پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا دو دیدار دیگر برای تعیین رده بندی تیم های پنجم تا هشتم برگزار شد که طی آن چین و اردن به برتری دست یافتند. نتیجه این دیدارها به شرح زیر است:

دیدار تعیین کننده تیم هفتم

* اردن 88 - قزاقستان 59

دیدار تعیین کننده تیم هفتم

* قطر 85 - چین 96

دیدار رده بندی

* کره جنوبی 75 - چین تایپه 57

دیدار نهایی

* ایران - فیلیپین

با برگزاری دیدار نهایی بیست و هفتمین دوره جام ملت های بسکتبال مردان آسیا که حکم انتخابی جهان را هم داشت، پرونده این رقابت ها با کامل شدن جدول رده بندی پانزده تیمی به پایان رسید. در این جدول ایران بدون حتی یک باخت و با 9 پیروزی متوالی به عنوان قهرمانی دست یافت و فیلیپن و کره جنوبی هر یک با 7 برد و 2 باخت به ترتیب دوم و سوم شدند. ضمن اینکه سه تیم ایران، فیلیپین و کره جنوبی به عنوان مدال آوران طلا، نقره و برنز مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به سهمیه پیکارهای جهانی 2014 اسپانیا هم دست یافتند.

در جدول رده بندی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا چین تایپه و چین هریک با 3 برد و 6 باخت چهارم و پنجم شدند. ضمن اینکه قطر (5 برد و 3 باخت)، اردن (4 برد و 5 باخت)، قزاقستان (3 برد و 6 باخت)، ژاپن (3 بر و 4 باخت)، هنگ کنگ (یک برد و 6 باخت)، هند و بحرین (2 بر و 6 باخت)، عربستان (یک برد و 3 باخت)، تایلند (یک برد و 4 باخت) و مالزی (4 باخت و بدون برد) نیز در رده های دیگر قرار گرفتند.

رده بندی نهایی 15 تیم شرکت کننده در بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

1- ایران (بدون باخت)

2- فیلیپین

3- کره جنوبی

4- چین تایپه

5- چین

6- قطر

7- اردن

8- قزاقستان

9- ژاپن

10 - هنگ کنگ

11- هند

12 - بحرین

13- عربستان

14- تایلند

15 مالزی (بدون برد)

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران که پس از دو قهرمانی متوالی، دو سال پیش حتی از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام ملت های آسیا هم بازماند، با پس گرفتن قهرمانی از دست رفته خود در کنار سهمیه جهانی - آنهم بدون باخت و با 9 برد متوالی - موفق ترین تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات بود. مالزی، کره جنوبی، چین، هند، بحرین، قزاقستان، ارن، چین تایپه و فیلیپین تیم هایی بودند که تیم ملی بسکتبال ایران به ترتیب موفق به شکست آنها شد.

در مقابل چین که با 15 مدال طلا، طلایی ترین تیم ادوار مختلف مسابقات بسکتبال جام ملت های آسیا و مدافع قهرمانی این دوره از مسابقات بود، به نوعی ناکام ترین تیم درمیان 15تیم شرکت کننده لقب گرفت. چین که مرحله مقدماتی مسابقات را باشکست برابر کره جنوبی و ایران و تنها پیروزی برابرمالزی - تیم آخر جدول رده بندی - به پایان رساند، در مرحله دوم برابر قزاقستان، بحرین و هند به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

چینی ها در این مرحله از مسابقات مغلوب چین تایپه شدند و ازحضور در نیمه نهایی بازماندند تا هم شانس قهرمانی را ازدست داده باشند و هم جهانی شدن را؛ و این سرنوشتی مشابه ایران در دوره پیشین مسابقات بسکتبال جام ملت های آسیا بود که چین به آن دچار شد. تیم ملی بسکتبال ایران که به عنوان مدافع قهرمانی دو سال پیش در مسابقات جام ملت های آسیا شرکت کرد، مقابل اردن درمرحله یک چهارم نهایی باخت و باناکامی از حضور در مرحله نیمه نهایی، شانس سومین قهرمانی متوالی ور ویای المپیک را باهم ازدست داد.