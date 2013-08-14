ابراهیم توره زوج برونو سزار در النصر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توره که فصل گذشته با پیراهن تیم موناکو فرانسه در لیگ دو این کشور به میدان رفت و با زدن 28 گل برای این تیم عامل اصلی بازگشت موناکو به لیگ یک فرانسه محسوب می شود به خاطر بی توجهی‌های کلودیو رانیری سرمربی جدید این تیم از جمع موناکویی‌ها جدا شد و به لیگ امارات بازگشت.

مقصد بعدی توره تیم النصر امارات است. روزنامه الاتحاد در این باره گزارش داد که توافق‌های نهایی بین طرفین صورت گرفته و قرار است توره در اردوی مونیخ به جمع النصری‌ها اضافه شود. قرارداد توره روز گذشته در فرانسه امضاء شد و این بازیکن پس از حضور در تست پزشکی در تمرینات تیم النصر شرکت می‌کند.

او چهارمین بازیکن خارجی النصر محسوب می‌شود. برونو سزار و لئو لیما از برزیل و برت هولمن از استرالیا دیگر بازیکنان خارجی باشگاه النصر محسوب می‌شوند. توره و سزار دو مهاجم سابق تیم سپاهان زوجی رویایی را در فصل آتی برای تیم النصر تشکیل خواهند داد.