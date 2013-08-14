به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ژاپن بعد از ظهر امروز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف اروگوئه رفت که با وجود برخورداری از حمایت طرفدارانش شکست سنگین 4 بر 2 را از این تیم قدرتمند آمریکای لاتین پذیرا شد.

نیمه اول این دیدار با دو گل به سود مهمان خاتمه یافت. دیه گو فورلان، ستاره با سابقه اروگوئه‌ای‌ها در دقیقه 27 و 29 هر دو گل این نیمه را به ثمر رساند تا خیال تیمش را بابت نیمه دوم راحت‌تر کند. در دقیقه 53 بازی لوئیز سوآرز گل سوم را برای اروگوئه به ثمر رساند تا کار برای ژاپنی‌ها بیشتر از قبل شود.

شاگردان زاکه‌رونی که برای کاستن از این نتیجه سنگین تلاش می‌کردند در دقیقه 55 توسط شین جی کاگاوا دروازه مهمان را گشودند اما بار دیگر نوبت به اروگوئه رسید تا سه دقیقه بعد برای چهارمین بار توسط آلوارو گونزالز دروازه ژاپن را باز کنند. آخرین گل این دیدار را کیسوکه هوندا مهاجم چپ پای زسکا مسکو و مورد توجه میلان در دقیقه 71 به ثمر رساند تا در نهایت این دیدار پر گل با برتری 4 بر 2 اروگوئه خاتمه یابد.

در دیگر دیداری که بین تیم‌های کره‌جنوبی و پرو برگزار شد، این تیم آسیایی هم در زمین خود مقابل حریف آمریکای لاتین خود کاری از پیش نبرد و متوقف شد. بازی این دو تیم بی آنکه گلی در بر داشته باشد خاتمه یافت.

عصر امروز و امشب چهارشنبه دیدارهای تدارکاتی فراوانی در سراسر دنیا برگزار می‌شود که از جمله مهمترین آن می‌توان به رویارویی ایتالیا و آرژانتین در ورزشگاه المپیکو رم اشاره کرد که ساعت 23:15 به وقت تهران برگزار می‌شود.