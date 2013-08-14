  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۰۸

گزارش تمرین تراکتورسازی؛

کریم انصاری‌فرد به بازی با مس می‌رسد

کریم انصاری‌فرد به بازی با مس می‌رسد

کریم انصاری‌فرد با حضور در تمرین به نگرانی هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی در خصوص غیبت در بازی روز جمعه مقابل مس پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی از ساعت 18:30 امروز چهارشنبه در ورزشگا یادگار امام (ره) آغاز شد و مجید جلالی، سرمربی تیم، به مدت یک هفته با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان به انجام تمرین پرداختند. حمله به دروازه، زدن ضربات پنالتی و ضربات ایستگاهی از اهم تمرینات انجام شده در جلسه تمرینی امروز تراکتورسازی بود.

سعید دقیقی به همراه مهدی کریمیان در تمرینات اختصاصی شرکت داشتند ضمن اینکه کریم انصاری فرد هم در تمرینات امروز حضور یافت و با سایر بازیکنان تیم به تمرین پرداخت هرچند که به هنگام کارهای تاکتیکی از سایر نفرات تیم جدا شد. وی به خبرنگار مهر گفت که برای بازی مقابل مس مشکلی ندارد.

حمید زینی زاده، مدیرعامل تراکتورسازی، در تمرینات امروز حضور پیدا کرد. حدود سه هزار تماشاگر تراکتورسازی از تمرین امروز این تیم دیدن کردند که از جانب باشگاه با آب خنک و شیرینی از آنها پذیرایی شد.

علی کریمی و مهدی کیانی با حامد لک تمرین پنالتی کردند که در این میان بازار کری‌خوانی هم داغ بود.

بازی تیم‌های تراکتورسازی تبریز و مس کرمان در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 19:45 دقیقه روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2115922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها