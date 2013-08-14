به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی از ساعت 18:30 امروز چهارشنبه در ورزشگا یادگار امام (ره) آغاز شد و مجید جلالی، سرمربی تیم، به مدت یک هفته با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان به انجام تمرین پرداختند. حمله به دروازه، زدن ضربات پنالتی و ضربات ایستگاهی از اهم تمرینات انجام شده در جلسه تمرینی امروز تراکتورسازی بود.

سعید دقیقی به همراه مهدی کریمیان در تمرینات اختصاصی شرکت داشتند ضمن اینکه کریم انصاری فرد هم در تمرینات امروز حضور یافت و با سایر بازیکنان تیم به تمرین پرداخت هرچند که به هنگام کارهای تاکتیکی از سایر نفرات تیم جدا شد. وی به خبرنگار مهر گفت که برای بازی مقابل مس مشکلی ندارد.

حمید زینی زاده، مدیرعامل تراکتورسازی، در تمرینات امروز حضور پیدا کرد. حدود سه هزار تماشاگر تراکتورسازی از تمرین امروز این تیم دیدن کردند که از جانب باشگاه با آب خنک و شیرینی از آنها پذیرایی شد.

علی کریمی و مهدی کیانی با حامد لک تمرین پنالتی کردند که در این میان بازار کری‌خوانی هم داغ بود.

بازی تیم‌های تراکتورسازی تبریز و مس کرمان در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 19:45 دقیقه روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.