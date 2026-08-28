به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از هفته دولت، عصر جمعه عملیات اجرایی مخزن هزار مترمکعبی شهر بوستان با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون امور عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان شهرستان آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: مخزن هزار مترمکعبی بوستان با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و یکی از پروژه‌های مهم برای تقویت تأمین آب و پایداری خدمات آبرسانی در این منطقه است.

رضا رضایی افزود: این پروژه با هدف تأمین و پوشش نیاز آبی بیش از ۲۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه اجرا می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و پایداری خدمات آب شرب شهروندان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در استان گفت: اجرای مخازن ذخیره آب از اقدامات مؤثر برای مدیریت نوسانات شبکه، تقویت فشار و افزایش پایداری تأمین آب در مناطق مختلف است.

رضایی ادامه داد: اولویت شرکت آب و فاضلاب، تکمیل و اجرای پروژه‌های زیربنایی با هدف کاهش مشکلات ناشی از کمبود فشار و تضمین تأمین پایدار آب شرب برای شهروندان است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه و تکمیل سایر طرح‌های آبرسانی، بخشی از نیازهای زیرساختی شهر بوستان برطرف و تاب‌آوری شبکه آب این منطقه تقویت شود.