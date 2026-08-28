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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

کلنگ‌زنی مخزن هزار مترمکعبی بوستان برای تقویت پایداری آب

کلنگ‌زنی مخزن هزار مترمکعبی بوستان برای تقویت پایداری آب

باشت-مخزن هزار مترمکعبی شهر بوستان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان برای تأمین پایدار آب بیش از ۲۵۰۰ نفر کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از هفته دولت، عصر جمعه عملیات اجرایی مخزن هزار مترمکعبی شهر بوستان با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون امور عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان شهرستان آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: مخزن هزار مترمکعبی بوستان با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و یکی از پروژه‌های مهم برای تقویت تأمین آب و پایداری خدمات آبرسانی در این منطقه است.

رضا رضایی افزود: این پروژه با هدف تأمین و پوشش نیاز آبی بیش از ۲۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه اجرا می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و پایداری خدمات آب شرب شهروندان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در استان گفت: اجرای مخازن ذخیره آب از اقدامات مؤثر برای مدیریت نوسانات شبکه، تقویت فشار و افزایش پایداری تأمین آب در مناطق مختلف است.

رضایی ادامه داد: اولویت شرکت آب و فاضلاب، تکمیل و اجرای پروژه‌های زیربنایی با هدف کاهش مشکلات ناشی از کمبود فشار و تضمین تأمین پایدار آب شرب برای شهروندان است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه و تکمیل سایر طرح‌های آبرسانی، بخشی از نیازهای زیرساختی شهر بوستان برطرف و تاب‌آوری شبکه آب این منطقه تقویت شود.

کد مطلب 6930535

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