ترکیب سپاهان و گلگهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.

ترکیب اولیه این دو تیم به شرح زیر است:

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، عباس حبیبی، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و کسری طاهری

فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان، علیرضا علیزاده، میلاد کر، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد، امیر جعفری، مسیح زاهدی، احمد زنده‌روح و سهیل صحرایی