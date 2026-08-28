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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

ترکیب سپاهان و گلگهر اعلام شد

ترکیب سپاهان و گلگهر اعلام شد

اصفهان -ترکیب تیم‌های سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان برای رویارویی در هفته چهارم لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.

ترکیب اولیه این دو تیم به شرح زیر است:

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، عباس حبیبی، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و کسری طاهری

فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان، علیرضا علیزاده، میلاد کر، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد، امیر جعفری، مسیح زاهدی، احمد زنده‌روح و سهیل صحرایی

کد مطلب 6930534

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