۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۴۵

کشته شدن 15 نفر در درگیری طرفداران و مخالفان مرسی در اسماعیلیه

منابع مصری از کشته شدن 15 نفر در درگیری میان طرفداران و مخالفان مرسی در اسماعیلیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع بیمارستانی مصری از کشته شدن حداقل پانزده نفر در درگیری های میان طرفداران و مخالفان مرسی در اسماعیلیه مصر خبر دادند.

از سوی دیگر کاخ سفید آمریکا با صدور بیانیه ای به کارگیری زور علیه تظاهر کنندگان در مصر را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: ما بارها نیروهای امنیتی مصر را به خویشتنداری دعوت کردیم و از تظاهر کنندگان نیز خواستیم که به شکل مسالمت آمیز اعتراض کنند.ما از دولت موقت مصر می خواهیم که به حقوق بشر احترام بگذارد و ما مخالف برقراری حالت فوق العاده در مصر هستیم.

 

