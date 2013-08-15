سقوط تیم های ورزشی به هندبال هپکوی اراک رسید/ انحلال تیم تلاش بازیکنان را به هدر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، انحلال تیم هندبال هپکوی اراکدر شرایطی اتفاق می افتد که مسابقات لیگ برتر هندبال از 26 مردادماه آغاز می شود و شرکت هپکو که 18 سال از این تیم حمایت می کرد اعلام کرده است به دلیل شرایط اقتصادی قادر به حمایت تنها تیم لیگ برتر استان نیست.

یکی از بازیکنان تیم هندبال هپکوی اراک که چندین سال است در این تیم بازی می کند به خبرنگار مهر گفت: این تیم همیشه با کمبود امکاناتی مثل توپ، زمین ورزشی و... روبرو بوده است و زمین ورزشی را با هزار و یک مشکل کرایه می کردیم.

وی ادامه داد: این تیم اصلا از نظر امکانات با تیمی به مانند تیم هندبال فولاد نوین سپاهان اصفهان قابل مقایسه نیست چراکه با وجود داشتن اسپانسر برای این تیم هزینه های زیادی می شود.

مسئولان نگذارند این تیم منحل شود

این بازیکن با بیان اینکه استان اصفهان به دلیل همین حمایت در تمام رشته هابه قطب ورزشی ایران تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: تیم هندبال اراک زمین ندارد و حتی کفشهای بازیکنان تیم غیراستاندارد است و این در شرایطی است که حریفان ما با بهترین تجهیزات در مقابل ما قرار می گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه با وجود تمامی این معضلات و مشکلات بازیکنان این تیم تلاش می کردند تصریح کرد: بازیکنان با کمترین قراردادهایی که با آنان بسته می شد در این تیم بازی می کردند و حال تقاضا داریم مسئولان نگذارند این تیم منحل شود و تلاش بازیکنان به هدر رود.

رئیس هیئت هندبال استان مرکزی ضمن درخواست ازمسئولان فدراسیون هندبال برای مهلت یک هفته ای به این تیم گفت: ازمسئولان فدراسیون هندبال خواستیم که یک هفته به ما فرصت بدهند تا وضعیت حضور تیم هندبال هپکو در مسابقات لیگ برتر مشخص شود.

درخواست ازمسئولان فدراسیون هندبال برای مهلت یک هفته ای به این تیم

پرویز رضایی ادامه داد: تلاش می کنیم با مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار و نمایندگان مجلس بتوانیم زمینه ادامه حضور تیم هندبال هپکو را در لیگ برتر را فراهم کنیم .وضعیت تیم هندبال هپکواراک در مسابقات لیگ برتر هفته آینده مشخص می‌شود.

وی اظهارداشت: حدود سال18سال است که شرکت هپکو از تیم هندبال اراک حمایت کرده اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نمی تواند این تیم راحمایت کند.

رضایی درادامه گفت:کم‌توجهی مسئولان استان ازجمله استانداری و... به این تیم و نبود حمایت‌های مادی و معنوی آنان از این رشته از یک سو و مشکلات اقتصادی شرکت هپکو از سوی دیگر موجب شده که امروز مدیران این شرکت قادر به حمایت از این تیم نباشند و انصراف خود را از تیم‌داری در لیگ برتر اعلام کنند.

کم‌توجهی مسئولان استان ازجمله استانداری و... به این تیم

رئیس هیئت هندبال استان مرکزی خاطرنشان کرد:ما ازرسانه ها وخبرنگاران انتظار داریم که ازاین تیم حمایت کنند وخبرهای هندبال راپوشش دهند وازمسئولان هم می خواهیم که به این تیم کمک کنند تا بتواند درلیگ برتر شرکت کند.





سرمربی سابق تیم هندبال هپکو اراک نیز گفت:دراین چندسال ازتیم هندبال هپکو به خوبی حمایت نشد تیم وبازیکنان ما باکمترین امکانات وهزینه به لیگ برتر آمدند ودرلیگ برتر باحریفان به رقابت پرداختند وحالا هم هپکو دیگرنمی تواند این تیم راحمایت کند .

ایرج رضایی با اظهارامیدواری از اینکه این مشکل زودتر حل شود وهپکو درمسابقات حضور پیدا کند درادامه گفت: زحمات شرکت هپکو،هیات هندبال،بازیکنان و... نباید به همین راحتی ازبین برود واین تیم از لیگ برترک ناره گیری کند.



این درحالی است تیم هندبال هپکو اراک چندسال است که امکانات خوبی ندارد ومسئولان هم از این تیم حمایت نمی کنند که همین مسئله باعث شده این تیم ازلیگ برتر کناره گیری کند.مسابقات لیگ برتر هندبال از 26 مردادماه آغاز می شود.

تیم هندبال هپکو اراک تنها تیم ورشته ورزشی استان مرکزی است که باکمترین امکانات و تنها به دلیل تلاش بازیکنان و مربی بومی و حمایت چند ساله شرکت هپکو از تیم وهیات هندبال تا کنون در مسابقات لیگ برتر حضور داشته و لیگ برتری را حفظ کرده است اما با انحلال این تیم به مانند تیم فوتبال شهرداری اراک معلوم نیست چه اتفاقی برای جوانان استان خواهد افتاد.

گزارش: علی صفایی راد