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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۲۶

شفیعی خبر داد: To mehrearak@yahoo.com شفیعی خبر داد:

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی جامعه قرآنی در محلات

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی جامعه قرآنی در محلات

اراک – خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن های استان مرکزی از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی جامعه قرآنی و ورزشی در شهرستان محلات خبر داد.

حجت الاسلام شفیعی پور با اعلام این خبردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با هدف ترویج فرهنگ ورزش در بین فعالین فرهنگ قرآنی، جامعه روحانیت و جمع کردن خانوادهای آنها در کنار یکدیگر است.

وی ادامه داد: این همایش روز جمعه اول شهریور ماه ساعت 7 و 30 دقیقه صبح از میدان استقلال شهر محلات آغاز به سمت پارک سرچشمه آغاز می شود.

مسئول دارالقران های استان مرکزی یادآور شد: کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به مشهر مقدس و دوچرخه جوایزی است که به در پایان جشنواره به قید قرعه  به نفرات برگزیده  اهدا می شود.

گفتنی است این جشنواره فرهنگی و ورزشی با همکاری دفتر امام جمعه، حوزه عملیه شهرستان، شهرداری، سپاه و نیروی انتظامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 2120778

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