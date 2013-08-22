برگزاری همایش بزرگ پیاده روی جامعه قرآنی در محلات

حجت الاسلام شفیعی پور با اعلام این خبردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با هدف ترویج فرهنگ ورزش در بین فعالین فرهنگ قرآنی، جامعه روحانیت و جمع کردن خانوادهای آنها در کنار یکدیگر است.

وی ادامه داد: این همایش روز جمعه اول شهریور ماه ساعت 7 و 30 دقیقه صبح از میدان استقلال شهر محلات آغاز به سمت پارک سرچشمه آغاز می شود.

مسئول دارالقران های استان مرکزی یادآور شد: کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به مشهر مقدس و دوچرخه جوایزی است که به در پایان جشنواره به قید قرعه به نفرات برگزیده اهدا می شود.

گفتنی است این جشنواره فرهنگی و ورزشی با همکاری دفتر امام جمعه، حوزه عملیه شهرستان، شهرداری، سپاه و نیروی انتظامی برگزار می‌شود.