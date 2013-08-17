روزی كه رسول خادم نفس راحتی كشيد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی كشتی آزاد اوایل سالجاری در حالی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد كه جای سه ملی‌پوش المپیكی ایران خالی بود. مهدی تقوی به دلیل درگذشت مادرش در شرایط روحی مناسبی برای حضور در رقابتها قرار نداشت و رضا یزدانی هم به دلیل اما و اگرهای مربیان و پزشكان معالج به اطمینان خاطر لازم برای حضور در انتخابی نرسیده بود و به ناچار از مصاف با مدعیان محروم شد.

البته صادق گودرزی هم به عنوان سومین غایب المپیكی رقابتهای انتخابی خوانده شد كه بر خلاف دو همتای خود به دلیل نارضایتی از وضعیت نابسامان كشتی اعلام خداحافظی كرد و عطای تیم ملی را به لقایش بخشید.

زمان زیادی از برگزاری آخرین مرحله رقابتهای انتخابی نگذشته بود كه خبر رسید رضا یزدانی همچنان به دنبال رسیدن به دوبنده تیم ملی است و صادق گودرزی هم به بصورت مكتوب اعلام كرده پشیمان است و از رسول خادم و كادر فنی تیم ملی طلب بازگشت به اردوی تیم ملی را دارد. هر چند حال و روز مهدی تقوی هم معلوم بود و این قهرمان ریزنقش بدون اینكه حرفی بزند مشخص بود كه در سودای بازگشت به عرصه ملی است.

به هر حال پس از بررسی وضعیت بوجود آمده و با توجه به اهمیت رقابتهای جهانی و نفراتی كه در غیاب این بزرگان به عرصه ملی رسیده بودند، قرار شد با توجه به فرایند قانونی انتخابی، فرصت دیگری به رضا یزدانی و مهدی تقوی داده شود كه البته خادم و همكارانش چنین حقی را برای صادق گودرزی قایل نشدند.

روزها از این تصمیم شورای فنی تیم های ملی كشتی آزاد گذشت تا اینكه مدعیان اوزان 66 و 96 كیلوگرم روز جمعه 25 مردادماه در خانه كشتی گردهم آمدند تا ملی پوش اصلی این اوزان در طول یك دوره رقابتهای انتخابی درون اردویی مشخص و معرفی شود.

بدین ترتیب مهدی تقوی كه به دلیل از دست دادن مادرش نتوانسته بود در آخرین مرحله رقابتهای انتخابی به مصاف حریفان خود برود فرصت یافت تا این بار رودر روی میثم نصیری نفر اول رقابتهای انتخابی قبلی و همچنین غلامرضا عبدالله پور قرار گیرد و جانانه از سد این دو حریف جوان بگذرد. بدین ترتیب مهدی تقوی كه دو مدال طلای قهرمانی جهان را در كارنامه دارد توانست این بار هم مجوز حضور در رقابتهای جهانی 2013 مجارستان را كسب كند و مهیای كسب سومین طلای جهان شود.

از سویی دیگر رضا یزدانی هم كه خاطره تلخی از مصدومیت و ناكامی در بازیهای المپیك 2012 داشت، با نظر كارد فنی فرصت یافت تا در رقابتهای انتخابی وزن 96 كیلوگرم وارد گود شود و شانس خود را برای پس گرفتن دونبده تیم ملی محك بزند. یزدانی نیز از صبح روز 25 مردادماه با حضور در خانه كشتی به مصاف جعفر دلیری نفر اول رقابتهای انتخابی قبلی و همچنین حامد تاتاری و سعید امیری برود و مقتدرانه و با اختلاف امتیازی بالا از سد این مدعیان بگذرد. البته قرار بود جمال میرزایی، حسن رحیمی و حامد طالبی زرین کمر نیز در رقابتهای انتخابی حضور داشته باشند كه بنا به دلایلی از حضور در این میدان امتناع كردند.

بدین ترتیب رضا یزدانی هم به جمع ملی پوشان اعزامی به رقابتهای جهانی 2013 مجارستان پیوست تا شاید بتواند با تكرار قهرمانی جهان در بوداپست، كمی از ناكامی المپیك لندن را جبران كند.

اما از هر چه بگذریم باید به نفس راحت رسول خادم و كادر فنی تیم ملی كشتی آزاد اشاره كرد كه با بازگشت مهدی تقوی و رضا یزدانی به جمع ملی پوشان از این پس با خیالی آسوده تر به فكر فتح رقابتهای جهانی مجارستان خواهند بود.