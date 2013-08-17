به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی در نشست خبری پایان بازی تیمش با صبای قم که شامگاه جمعه با تساوی 2 بر 2 در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، اظهار داشت: ما در پنج بازی اخیر حتی موقعی که از حریفان جلو بودیم مهاجم به زمین آوردیم چون من دوست ندارم که دفاعی بازی کنیم.

وی یاد آور شد: ما در دیدار با صبای قم سه مهاجم به کار گرفتیم، بچه های ما به خوبی به خودباوری رسیده اند و بازی به بازی روند و سیر صعودی خوبی در تیم ما مشاهده می‌شود و از اینکه این اتفاق در تیم ما رخ داده است بسیار خوشحالم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز افزود: ما در دو پست مشکل کمبود بازیکن داریم به همین خاطر صبا توانست از کناره ها خوب ارسال انجام بدهد، من دنبال بازیکنان جدید در کناره‌ها هستم و قطعا نفراتی می‌خواهم که به کمک تیم ما بیایند.

وی بیان داشت: تیمی که در زمین حریف دو گل جلو می‌افتد و سه یا چهار موقعیت گلزنی را هدر می دهد قطعا خوب کار کرده است، ما باید در نیمه اول حداقل چهار گل به صبا می‌زدیم اما دو تعویض اجباری داشتیم و این اتفاق شکل تیم ما را به هم ریخت.

خطیبی اضافه کرد: با اینکه یک امتیاز از این بازی خارج از خانه گرفتیم و خوشحالم که تیم بزرگ صبا را متوفف کردیم اما معتقدم باید این بازی به نفع ما تمام می‌شد، اگر چه صبا در نیمه دوم بهتر از ما بازی کرد ولی ما شانس برد بیشتری داشتیم.

وی ابراز داشت: من اگر بازیکنی روی زمین می افتاد به او ایراد می گرفتم که وقت را تلف نکند ما اصلا اهل وقت تلف کردن نیستیم چون این شکل بازی را دوست ندارم ما مصدومیت زیاد داشتیم که این مهم سبب شد تا وقت بازی در لحظاتی متوقف شود.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در پایان در خصوص اینکه آیا باز هم بازی می کند یا دیگر به عنوان سرمربی روی نیمکت می نشیند، تصریح کرد: من دو سه بازی آغازین لیگ به عنوان بازیکن در تیم بودم اما احساس کردم که باید جای خود را به جوانترها بدهم، رسما از فوتبال خداحافظی کردم و کارت مربیگری من هم صادر شده و دیگر روی نیمکت می نشینم.