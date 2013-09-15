پیام علی کفاشیان برای سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در پیام خود خطاب به رسول خطیبی آورده است: " بازیکن ارزشمند و گرانمایه، جناب آقای رسول خطیبی، بدین وسیله از جنابعالی که در دوران ورزشی خود به عنوان بازیکن با توکل به خداوند سبحان در تمامی فراز و نشیبها و پیروزیها و شکستها همراه واقعی تیم های ملی بوده اید، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. بی شک تلاش برای سربلندی ایران اسلامی و خلق لحظات شادیبخش برای مردم عزیز کشورمان از وظایف اصلی یکایک دست اندرکاران جامعه فوتبال کشور است و جنابعالی به این وظیفه عمل کرده اید. آرزوی موفقیت روز افزون در تمامی عرصههای زندگی به ویژه در کسوت مربیگری را از خداوند منان برای شما میخواهم".
یک ماه پس از خداحافظی رسول خطیبی،سرمربی کنونی تیم گسترش فولاد تبریز از دنیای بازیگری و حضور در عرصه مربیگری، رئیس فدراسیون فوتبال خطاب به وی پیامی صادر کرد.
کد مطلب 2135982
نظر شما