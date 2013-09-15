پیام علی کفاشیان برای سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در پیام خود خطاب به رسول خطیبی آورده است: " بازیکن ارزشمند و گرانمایه، جناب آقای رسول خطیبی، بدین وسیله از جنابعالی که در دوران ورزشی خود به عنوان بازیکن با توکل به خداوند سبحان در تمامی فراز و نشیب‌ها و پیروزی‌ها و شکست‌ها همراه واقعی تیم های ملی بوده اید، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. بی شک تلاش برای سربلندی ایران اسلامی و خلق لحظات شادی‌بخش برای مردم عزیز کشورمان از وظایف اصلی یکایک دست اندرکاران جامعه فوتبال کشور است و جنابعالی به این وظیفه عمل کرده اید. آرزوی موفقیت روز افزون در تمامی عرصه‌های زندگی به ویژه در کسوت مربیگری را از خداوند منان برای شما می‌خواهم".