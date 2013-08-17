یوسف کرمی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: روش جدیدی که فدراسیون جهانی تکواندو در دستور کار قرار داده در واقع یک قدم رو به جلو برای تکواندو جهان است. این روش باعث افزایش جذابیت در این رشته ورزشی شده و تمامی کشورها سرمایه گذاری بیشتری خواهند داشت و تکواندو روز به روز بیشتر پیشرفت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در حالی که اکثر رشته های انفرادی دارای مسابقات جایزه بزرگ هستند، جای برگزاری چنین تورنمنتی در تکواندو خالی بود و بدون شک برگزاری چنین مسابقاتی هم کمک به رشد تکواندو در سراسر دنیا می کند و در نهایت هم بهترین ها جواز حضور در المپیک را کسب می کنند.

سرگروه تیم ملی افزود: تکواندوکاران متعددی در رنکینگ جهانی داریم که جایگاه خوبی دارند و این روش برای تکواندو ایران یک فرصت طلایی است تا با اعزام این نفرات به مسابقات گزینشی بتوانند جایگاه خود را ارتقاء داده و دو سهمیه ممکن را از این طریق کسب کرده و با کسب دو سهمیه دیگر از رقابتهای جهانی و قاره ای با چهار نماینده راهی المپیک شویم.

کرمی در مورد شرایط خود گفت: تمرینات منظمی را پیگیری می کنم. در حالی که شرایط خوبی برای حضور در میدان جهانی و کسب مدال را داشتم تا به تیم ملی کمک کنم یک موفقیت خوب دیگر را ثبت کنیم برخی عوامل مانع ازحضورم در مسابقات مکزیک شد.