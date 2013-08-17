خواننده پاپ برای سلامتی پدر جانبازش خواند/ جای خالی حاج صادق آهنگران

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین و آخرین روز از برگزاری بخش اجرایی پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت گالری سازه در راس برج میلاد میزبان علاقه‌مندان موسیقی با مراسم رونمایی از آلبوم "بدرقه" به خوانندگی مهدی عباسی بود.

معرفی مختصر و مفید ادبیات مقاومت در پنج دقیقه

عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه‌سرای کشورمان که در این مراسم حضور داشت با بیان اینکه ادبیات و هنری که مبتنی بر ارزش های دفاع مقدس باشد باید هر روز شاهد بالندگی آن بود، خاطرنشان کرد: ادبیات جنگ و مقاومت در دهه های گذشته ثابت کرد که وجوه متفاوت و متمایزی با ادبیات جهان دارد و این نکته ای است که حتما باید به آن توجه کنیم.

وی ادامه داد: ادبیات پایداری در کشورمان موسوم به ادبیات دفاع مقدس است که اگر بخواهیم به وجه تمایز این ادبیات با ادبیات جهان بپردازیم به طور حتم این وجه تمایز نه در محتوا بلکه در ابزار و تکنیک است. البته که در این نوع ادبیات موضوعات مشترکی با ادبیات جنگ در دنیا وجود دارد اما یکی از تفاوت ها که ما به آن به شدت ایمان و یقین داریم این است که کشور ما توسط ارتش متخاصم رژیم بعث مورد تجاوز قرار گرفته است و اگر با تکیه بر چنین جنگ هایی ادبیات خلق شود به عنوان ادبیات مقاومت برای مخاطب معرفی می شود.

کاکایی در ادامه صحبتهای خود گفت: یکی از بزرگترین مفهوم‌های جنگ، کشته شدن است که ما از آن به عنوان شهادت یاد می کنیم و این همان رویکرد و دیدگاهی است که ادبیات جنگ و مقاومت ما را از ادبیات جنگ دنیا متمایز می کند. پرداختن به موضع شهادت در حوزه عرفان اسلامی و دیگر وجوه معنوی ادبیات ما شاید کم نظیر باشد. به زعم بسیاری از کارشناسان برجسته ادبیات در دنیای معاصر، "دریغ بر نمردن و کشته نشدن" متمایزترین رفتاری است که در ادبیات مقاومت ایران در مقایسه با ادبیات مقاومت دنیا وجود دارد که این دریغ در ادبیات و البته موسیقی درآمیخته با حسرت و گریه است که نوعی پشتوانه ای برای معرفی انسانی است که در مواجهه با جنایت های جهان جدید احساس گناه می کند.

این ترانه‌سرا در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: امروزه آنچه به عنوان ترانه در تلفیق با موسیقی پاپ گفته می شود نیازمند بحث بسیار مفصلی است که ادبیات و موسیقی مقاومت نیز شامل آن می شود اما آنچه در این میان می توانم برای تولید آلبوم "بدرقه" مهدی عباسی عنوان کنم تلاش خوبی است که انجام گرفته است. البته باید به این نکته نیز واقف بود که به دلیل دیر وارد شدن ترانه به ادبیات مقاومت فاصله میان ترانه محاوره ای با باطن جنگ بسیار زیاده شده است و جوانان ما به نوعی برای روایت موسیقایی این برهه از تاریخ بیشتر به روایت ها و خاطراتی رجوع می کنند که جنبه بازخوانی دارد اما همین که بتوانند تلاشی را در این راستا انجام دهند خود دارای ارزش های فراوانی است که باید از مهدی عباسی تقدیر کرد.

مهدی عباسی خواننده آلبوم هم در این مراسم گفت: پروسه تولید آلبوم از سال 85 با تهیه و تولید سالی یک قطعه صورت گرفته است که در مجموع شامل 8 قطعه می شود. البته در این میان نمی‌توانم به راحتی از تلاش های و زحمت های بی دریغ محمود فلاح که سابقه دیرینه ای در عرصه سینما و تلویزیون دارد به راحتی عبور کنم. به هر ترتیب امیدوارم این آلبوم که ادای دین به مجاهدت های 8 ساله رزمندگان است روی مخاطبان تاثیر داشته باشد.

محمد ساربان، شبنم فرشادجو، سروش طاهری، بابک رضایی، علیرضا پاشایی، مجید لطیفی سرشت از مهمانان مراسم رونمایی آلبوم "بدرقه" به خوانندگی مهدی عباسی بودند.

حضور بخش پاپ در جشنواره؛ به چه قیمتی؟

بر اساس گزارش مهر، بخش غیر رقابتی پاپ پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت هم در روز آخر جشنواره میزبان علاقه مندان این گونه موسیقایی با اجرای برنامه مشترک محمد علیزاده، مرتضی پاشایی، ایلیا منفرد و مهدی یغمایی بود که این اجراها اگر چه بااستقبال قابل توجه علاقه مندان در هر دو نوبت برپایی آن همراه بود اما جز اجرای دو یا سه قطعه قدیمی با موضوع دفاع مقدس و عاشقانه های همیشگی این خوانندگان مطرح چیز دیگری به همراه نداشت.

مرتضی پاشایی خواننده جوان موسیقی پاپ که انتشار آلبوم "یکی هست" وی یکی از آثار پرفروش بازار موسیقی پس از انتشار آلبوم بود در این کنسرت دو قطعه عاشقانه "ستایش" و "ترس" را برای طرفداران خود اجرا کرد که این دو قطعه با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد اما رنگ و بویی از اجرای یک قطعه با مضمون دفاع مقدس نداشت.

محمد علیزاده دیگر خواننده موسیقی پاپ کشورمان که قطعه "خرمشهر" وی یکی از آثار ماندگار موسیقی مقاومت طی ماه‌های اخیر بوده است در این کنسرت فقط قطعه‌های قدیمی "شهر باران"، "هوا تو کردم" و "جز تو" را برای مخاطبان اجرا کرد.

این خواننده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرا نشدن قطعه خرمشهر تاکید کرد: قطعه خرمشهر یکی از قطعات مورد علاقه من فارغ از جنبه های موضوعی آن است که دوست داشتم در پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت آن را اجرا کنم. اما به خاطر اینکه من آخرین نفری بودم که به جمع چهار خواننده کنسرت ملحق شدم بنابراین فرصتی برای آماده سازی و تمرین این قطعه نداشتم و متاسفانه نتوانستم آن را اجرا کنم.

مهدی یغمایی هم در این کنسرت غیر از اجرای قطعه ملی"خلیج تا ابد ایرانی"، قطعه های "خاطره" و "حس می کنم تو رو" را برای مخاطبان اجرا کرد.

مهدی یراحی هم در این اجرای مشترک ضمن اجرای قطعه موسیقایی تیتراژ برنامه تلویزیونی "ماه عسل" در سال 90 یک قطعه با مضمون شهدای مفقود الاثر را برای علاقه مندان موسیقی مقاومت اجرا کرد.

وی گفت: بسیار خوشحالم که بعد از برگزاری کنسرت چند روز گذشته خود در برج میلاد بار دیگر به بهانه موضوع ارزشمند دفاع مقدس در خدمت شما هستم. امیدوارم امشب شب بسیار خاطره انگیزی برای شما تماشاگران باشد.

ایلیا منفرد از خوانندگان نسل دومی موسیقی پاپ هم در این کنسرت که پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت فقط بهانه ای برای حضور مشترک این خوانندگان پرطرفدار بود. بعد از اجرای قطعه "گل ارکیده" که از قطعه های پرطرفدار این خواننده و آهنگساز است، قطعه " بی دست و پا منم نه تو" را به یاد جانبازان اجرا کرد.

وی قبل از اجرای برنامه خود تصریح کرد: امشب با خیالی آسوده و راحت در کنار هم هستیم در حالی که می دانیم حضور امشب ما در کنار هم مدیون عزیزترین افرادی است که برای خدا از جان خود گذشتند تا ما امشب برای همدیگر جیغ و دست و هورا بکشیم. این افراد با تمام وجود خود برای حفظ تمامیت ارضی کشورمان جنگیدند که ما اینچنین در کنار هم باشیم.

منفرد خاطرنشان کرد: من برای اخذ مجوز آلبوم یا اجرای زنده بعدی به این کنسرت نیامدم. من با افتخار اعلام می کنم که فرزند جانبازی هستم که این روزها پدرم به دلیل عارضه شیمیایی در حال کماست و اینجا آمدم که از شما بخواهم اگر امشب از موسیقی من لذت بردید برای پدرم و بسیاری از جانبازان شیمیایی دعا کنید.

گوشه‌نشینان بخش رقابتی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه فضای روز آخر جشنواره مانند روز اول آن تحت تاثیر ستارگان موسیقی پاپ و حاشیه های آن بود که گروه‌های موسیقی بخش رقابتی جشنواره مانند روزهای گذشته در سالن های 4 و 5 مرکز همایش های برج میلاد در کم توجهی برنامه های خود را اجرا کردند.

گروه کر "آوای باران" به سرپرستی سارا جلایی و گروه آوازی "سونات" به سرپرستی محسن بافنده در بخش گروه‌های رقابتی آواز جمعی و گروه "هرای" به سرپرستی نسترن ابوالحسن زاده قوچانی و "چکاد دزفول" به سرپرستی علی موحدی راد گروه‌هایی بودند که روز سوم جشنواره برنامه های خود را اجرا کردند.

حاج صادق نیامد؛ امیر عباس گلاب درخشید

فضای باز برج میلاد هم با بخش "جنگ آوای افلاکیان" میزبان علاقه مندان و گروه‌های شرکت‌کننده در پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت بود در آخرین روز از برگزاری جشنواره میزبان گروه موزیک دانشگاه علوم انتظامی، نیروی دریایی ارتش و گروه کیا کلهری و کسری عزیز و امیر عباس گلاب بود.

در حالیکه طبق اعلام جدول جشنواره قرار بود صادق آهنگران هم روز جمعه در این بخش به اجرای برنامه بپردازد که این امر تا آخرین لحظات برگزاری این بخش محقق نشد و علاقه مندان آثار موسیقایی این مداح و خواننده موسیقی جنگ موفق به دیدن وی نشدند.

براساس گزارش مهر، بهترین اجرای این بخش که با استقبال قابل توجه علاقه مندان نیز مواجه شد، اجرای امیر عباس گلاب بود که مخاطبان موسیقی وی را با خوانندگی تیتراژ سریال "ستایش" می‌شناسند. گلاب در بخش گروه‌های رقابتی موسیقی روز برنامه خود را اجرا کرد.

چهار خبرنگار تنها مخاطبان نشست‌های پژوهشی که برگزار نشد

بخش پژوهشی پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت که در ایام برگزاری جشنواره قرار بود میزبان پژوهشگران و علاقه مندان موسیقی مقاومت باشد در آخرین روز جشنواره فقط میزبان چهار خبرنگار خبرگزاری های ایسنا، فارس، مهر و پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران بود.

با توجه به لغو نشست پژوهشی "موسیقی دفاع مقدس" با سخنرانی پیروز ارجمند در روز دوم جشنواره و ارجاع آن به روز آخر، قرار بود نشست دیگری با عنوان "حماسه و حماسه آفرینی در موسیقی اقوام ایران" با سخنرانی جهانگیر نصری اشرفی همراه این نشست در سالن شماره 2 برج میلاد برگزار شود که این نشست به دلیل عدم استقبال مخاطبان این نشست ها لغو شد.

مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت ساعت 20:30 در تالار وحدت برگزار می شود. البته محمد گلریز دبیر جشنواره شب گذشته از تلاش و رایزنی دبیرخانه جشنواره برای دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مراسم خبر داد.