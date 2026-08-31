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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۸

سردار کریمی: آبرسانی به ۱۸۳ روستای کرمانشاه به نتیجه رسید

سردار کریمی: آبرسانی به ۱۸۳ روستای کرمانشاه به نتیجه رسید

کرمانشاه- فرمانده قرارگاه منطقه غرب نجف اشرف گفت: از مجموع ۳۹۱ روستای هدف این قرارگاه، تاکنون ۱۸۳ روستا به آب پایدار رسیده‌اند و آبرسانی به ۵۵ روستای دیگر تا پایان امسال دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز بهره‌برداری از طرح آبرسانی به ۶۱ روستای شهرستان سرپل‌ذهاب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هر آنچه داریم به برکت وجود شهدای بزرگواری است که جان خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و کشور تقدیم کردند.

وی ضمن خیرمقدم به وزیر نیرو و مسئولان حاضر در مراسم افزود: سپاه در ۴۷ سال گذشته همواره بر سه ویژگی ولایی، انقلابی و مردمی بودن استوار بوده و اگر سپاه دستاوردی داشته، متکی به مردم بوده است.

فرمانده قرارگاه منطقه غرب نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه سپاه بدون مردم هیچ است، عنوان کرد: آینده سپاه نیز به مردم متکی خواهد بود و مردم آن‌قدر ارزشمند هستند که باید خدمتگزاری و نوکری آنها را افتخار خود بدانیم.

کریمی ادامه داد: امام خمینی (ره) با آن عظمت تأکید داشتند که بهتر است به ما نوکر بگویند تا رهبر؛ بنابراین خدمت به مردم و قرار گرفتن در کنار آنها باید همواره سرلوحه اقدامات مجموعه‌های انقلابی باشد.

وی با بیان اینکه سپاه خود را جان‌فدای مردم می‌داند، گفت: سپاه طی ۴۷ سال گذشته این موضوع را در میدان‌های مختلف به اثبات رسانده و امروز نیز در حال انجام همین مأموریت است.

سپاه در کنار دولت برای پیشرفت کشور

فرمانده قرارگاه منطقه غرب نجف اشرف با اشاره به نقش سپاه در پیشرفت و امنیت کشور اظهار کرد: تلاش برای اقتدار، پیشرفت و امنیت کشور از امور ضروری و مهمی است که سپاه همواره دنبال کرده است.

وی افزود: حتی در شرایط جنگی نیز سپاه به دولت اعلام کرده است که برای هر اقدامی که از دستش برمی‌آید و به پیشرفت کشور کمک می‌کند، در کنار دولت خواهد بود و در این مسیر آمادگی دارد از ظرفیت‌های خود استفاده کند.

کریمی با اشاره به سیره امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در حمایت از دولت‌ها گفت: همواره شاهد بوده‌ایم که امام خمینی (ره) در کمک به دولت‌ها پیش‌قدم بودند و بر این موضوع تأکید داشتند؛ سپاه نیز به تأسی از این سیره، همواره در کنار دولت‌ها بوده و خواهد بود و هر کاری از دستش برآید برای پیشرفت کشور انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: اقداماتی که سپاه در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهد، با همین نگاه خدمت به مردم و کمک به پیشرفت کشور صورت می‌گیرد.

اجرای طرح‌های آبرسانی در شرایط سخت

فرمانده قرارگاه منطقه غرب نجف اشرف درباره روند اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی استان کرمانشاه گفت: در سه سال گذشته به جرأت می‌توان گفت به اندازه حدود ۱۵ سال کار در این حوزه انجام شده است.

وی افزود: در جریان اجرای این حجم از پروژه‌ها، با وجود گستردگی و شرایط خاص مناطق، حتی یک مشکل حقوقی جدی ایجاد نشد و مسائل مربوط به معارضان نیز با سعه صدر و رعایت قوانین به‌گونه‌ای مدیریت شد که کسی از این بابت ناراضی نباشد.

کریمی یکی دیگر از آثار اجرای پروژه‌های آبرسانی را ایجاد اشتغال در مناطق مختلف عنوان کرد و گفت: اکثر افرادی که در این پروژه‌ها مشغول به کار هستند، نیروهای بومی منطقه‌اند و استفاده از ظرفیت نیروهای بومی، یکی از کمک‌هایی بود که می‌توانستیم به مردم منطقه داشته باشیم.

وی با اشاره به دشواری اجرای برخی پروژه‌های آبرسانی در مناطق غربی استان و اورامانات عنوان کرد: برخی از این پروژه‌ها بسیار دشوار هستند و وزیر نیرو نیز به دلیل سابقه رزمندگی، شناخت کاملی از منطقه اورامانات و شرایط خاص آن دارد.

فرمانده قرارگاه منطقه غرب نجف اشرف ادامه داد: در برخی مناطق، پیش از اجرای لوله‌گذاری باید چندین اقدام عمرانی و زیرساختی به‌صورت همزمان انجام می‌شد تا امکان رساندن آب به روستاها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در شرایط بسیار سخت انجام شد و در برخی موارد میزان کار مورد نیاز شاید سه برابر پروژه‌های معمول بود، اما با تلاش مجموعه‌های مختلف، پروژه‌ها به سرانجام رسید و تحویل مردم شد.

آبرسانی به ۱۸۳ روستا

کریمی با ارائه گزارشی از عملکرد قرارگاه منطقه غرب نجف اشرف گفت: در مجموع آبرسانی به ۳۹۱ روستا بر عهده این قرارگاه قرار گرفته است که تاکنون ۱۸۳ روستا از این تعداد به آب پایدار رسیده‌اند.

وی افزود: آبرسانی به روستاهای باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم تا پایان امسال، ۵۵ روستای دیگر نیز به نتیجه برسد و از نعمت آب پایدار برخوردار شوند.

فرمانده قرارگاه منطقه غرب نجف اشرف در پایان از استاندار کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، فرماندار و همه مسئولانی که در اجرای پروژه‌های آبرسانی با قرارگاه همکاری کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: به‌عنوان خادم مردم از همه عزیزانی که در اجرای این پروژه‌ها نقش داشتند تشکر می‌کنم و خداوند را شاکریم که توانستیم بخشی از این خدمت را به مردم ارائه کنیم.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، به‌ویژه شهدایی که در مناطق غرب کشور و جبهه‌های این منطقه به شهادت رسیدند، برای همه خدمتگزاران نظام و مردم آرزوی عاقبت‌به‌خیری کرد.

کد مطلب 6933710

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