اهدای 3 جلد كتاب چاپ سنگي و نسخه خطي به كتابخانه مركزي اروميه

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی نوری اصلاظهار داشت: در مرداد ماه سال جاري سه جلد كتاب ارزشمند خطي و چاپ سنگي توسط كيوان صفري به كتابخانه مركزي اروميه اهدا شد.

وی در خصوص كتابهاي اهدايي، گفت: كتاب نخست بنام ابواب الجنان اثر محمد‏بن خاوند‎شاه يكي از معروفترين كتب تاريخ عمومي به زبان فارسي است كه بنام امير عليشيرنوايي نوشته شده و شامل تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا زمان مولف است.

وی اداموه داد: دومين كتاب اهدايي بنام روضه الصفا اثر محمد رفيع واعظ قزويني بوده كه در عصر شاه عباس صفوي تاليف شده، كتاب حاضر به فارسي در وعظ اخلاق است. مولف در نظر داشته كتاب فوق را در 8 باب به تعداد ابواب بهشت تعريف كند و هر بابي در يك جلد باشد اما پس از تاليف باب اول و دوم در گذشته است و باب سوم را پسرش محمد شفيع نگاشته است.

رئیس کتابخانه مرکزی ارومیه درخصوص كتاب سوم نیز اعلام کرد: اين نسخه خطي با توجه به قدمتي كه دارد و عدم وجود متخصص نسخه‎شناس، شناسايي نشده و با كسب اطلاعات لازم اعلام و كتابهاي اهدايي پس از مرمت برای بهره برداري و نمايش در بخش گنجينه اسناد خطي قرار می گیرد.

نوری اصل با بیان اینکه مردم با اهداي چنين كتابهايي به كتابخانه مي‎توانند در حفظ و نگهداري ميراث مكتوب كمك شاياني به اين مرز و بوم داشته باشند، از كيوان صفري اهدا كننده سه جلدكتاب ارزشمند چاپ سنگي تشكر و قدر‎داني كرد.