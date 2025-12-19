۳۴۴ نسخه کتاب و سند تاریخی در ارومیه اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی در کتابخانه مرکزی ارومیه، محمدرضا خردمند ۲ جلد کتاب سنگی و ۳۰ نسخه خطی مربوط به دوره قاجار و یک جلد کتاب سربی مربوط به دوره پهلوی را به مرکز اسناد و نسخ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه اهدا کرد.

همچنین ۱۳۴ سند خطی مربوط به دوره قاجار از سوی کیوان وزیری و ۱۷۲ برگ سند و یک جلد روزنامه پنج‌برگی مربوط به دوره پهلوی از سوی حسین غفاری به این مرکز اهدا شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی در این زمینه با اشاره به بخش نسخ خطی گفت: در این بخش هزار و ۲۰۰ جلد نسخ خطی و چاپ سنگی داریم و افراد زیادی در استان دارای نسخ خطی هستند و تلاش ما بر غنی‌تر کردن مجموعه نسخ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه است.

خدیجه معصومی با اشاره به سه پویش نیز گفت: پویش وقف کتاب، گلریزان کتاب و اهدای کتاب اهدای دانایی را امسال برگزار کردیم که کتاب‌های خوبی اهدا شد.

محمدرضا خردمند، اهداکننده کتب سنگی و نسخ خطی در ادامه این نشست، با بیان اینکه نگهداری اسناد و کتاب‌های کهن در منازل موجب از بین رفتن آنها می‌شود، گفت: این آثار باید به مراکز تخصصی منتقل شوند تا به شکل اصولی حفظ شده و مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: تلاش ما بر این است که اسناد و کتاب‌ها به کتابخانه مرکزی ارومیه سپرده شود تا در این مکان نگهداری و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.