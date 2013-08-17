به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بروس ویلیس اعلام کرد از فیلمهای اکشن حوصلهاش سر رفته اما پولی را که از این راه به دست میآورد، دوست دارد.
این بازیگر 58 ساله که در مجموعه "جان سخت" خوش درخشید و اخیرا در فیلم اقتباسی از کتاب مصور با عنوان "قرمز 2" بازی کرده است، گفت انفجارها یکی از خستهکنندهترین بخشهای شغل من است.
او افزود: وقتی انفجارها و بمبهای زیاد ببینی، دیگر هیجانش را از دست می دهد. می دانم بخشی از مخاطبان من از انفجارها لذت میبرن، اما اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم دیگر از این کارها خسته شدهام.
اینبازیگر همچنین گفت: برایم خیلی روشن است که چه کسی هستم. من در همه ژانری بازی کردهام، اما فیلم های اکشن بیشترین درآمد را دارند. دلم میخواهد پول زیادی از این راه دربیاورم، اما من همه نوعش را انجام دادهام: تولیدات کوچک، پروژه های بزرگ، فیلم های متوسط و حتی فیلم های علمی- تخیلی.
ویلیس اما تاکید کرد که دیگر از ذوق دریافت چک کارهایش بال و پر درنمی آورد و کسی نیست که همه روزش را صرف محاسبه حسابهای بانکیاش بکند.
او این صحبتها را در مصاحبهای که با مجله ایکسالاس انجام داده و در روزنامه میرور نیز منتشر شده گفته است که انعکاس وسیعی به صورت آنلاین پیدا کرد.
البته این اولینباری نیست که ویلیس این حرفها را به زبان آورده است. او اولین بار در اوایل سال 2013 در ماه فوریه در گفتگویی با بی.بی.سی چنین مسایلی را مطرح کرده بود. او به تازگی در یک مصاحبه ویدیویی درباره فیلم "قرمز 2" هم بر همین مسایل تاکید کرده بود.
هفته پیش معامله بروس ویلیس با استالونه برای بازی در "یک بار مصرفها" به نتیجه نرسید و استالونه هم در وبلاگش ویلیس را دندانگرد و تنبل خواند و نقش او را به هریسون فورد داد. ویلیس برای چهار روز بازی تقاضای چهار میلیون دلار کرده بود و نپذیرفته بود این کار را با سه میلیون دلار انجام دهد.
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