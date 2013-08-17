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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

دوره سی و یکم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

دوره سی و یکم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

فراخوان دوره سی و یکم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال آمده است: سی و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن‌ماه 1392 برگزار می‌شود. بر این اساس، دبیرخانه «کتاب سال» از کلیه پدیدآورندگان، مترجمان و مصححان و ناشران دعوت می‌کند آثار خود را تا 31 شهریور‌ماه 1392 به نشانی دبیرخانه ارسال کنند.

در این فراخوان اهداف کتاب سال، ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی و حمایت و تشویق مؤلفان، مترجمان، مصححان و ناشران متعهد کشور، عنوان شده است.

شرایط شرکت در کتاب سال این است که آثار ارسالی برای اولین‌بار در سال 1391 منتشر شده باشد، کتاب‌های درسی و کمک درسی نباشند.

ناشران باید آثار خود را به نشانی تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و برداران مظفر جنوبی، شماره 1080، مؤسسه خانه‌ی کتاب، طبقه اول، دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، ارسال کنند.

کد مطلب 2117133

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