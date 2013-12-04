به گزارش خبرنگار مهر، پس از طی محله کُدبندی آثار، مرحله نخست داوری سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از نیمه دوم ماه قبل آغاز شد و این کار همچنان ادامه دارد.

امسال بیش از 20 هزار عنوان کتاب در چرخه داوری جایزه کتاب سال هستند و در صورتی که وقفه‌ای در ارزیابی آثار پیش نیاید، این جایزه اوایل دیماه وارد مرحله نهایی داوری خود خواهد شد.

سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود. این جایزه آثاری را بررسی می‌کند که برای اولین بار در سال 1391 منتشر شده باشند.

کتاب‌های درسی و کمک درسی در چرخه داوری کتاب سال قرار ندارند.

مجری این جایزه، موسسه خانه کتاب وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر آن مجید حمیدزاده است.