به گزارش خبرنگار مهر، پس از طی محله کُدبندی آثار، مرحله نخست داوری سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از نیمه دوم ماه قبل آغاز شد و این کار همچنان ادامه دارد.
امسال بیش از 20 هزار عنوان کتاب در چرخه داوری جایزه کتاب سال هستند و در صورتی که وقفهای در ارزیابی آثار پیش نیاید، این جایزه اوایل دیماه وارد مرحله نهایی داوری خود خواهد شد.
سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بهمنماه امسال برگزار میشود. این جایزه آثاری را بررسی میکند که برای اولین بار در سال 1391 منتشر شده باشند.
کتابهای درسی و کمک درسی در چرخه داوری کتاب سال قرار ندارند.
مجری این جایزه، موسسه خانه کتاب وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر آن مجید حمیدزاده است.
