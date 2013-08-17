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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

فارسیان:

3000 هزار سالن ورزشی صالحین در کشور نیاز داریم

3000 هزار سالن ورزشی صالحین در کشور نیاز داریم

کرج - خبرگزاری مهر: جانشين سازمان ورزش بسيج گفت: 3 هزار سالن صالحين در برنامه پنجم بايد ساخته شود که بيش از 60 درصد برنامه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین فارسيان در مراسم اختتامیه مسابقات فوتبالو فوتسال جام رمضان بخش آسارای کرج گفت: سه هزار سالن صالحين در ابعاد 420 متر مربع در برنامه پنجم بايد ساخته شود که بيش از 60 درصد برنامه انجام شده است.

پارسيان افزود: ما آمادگی لازم  برای تجهيز سالن های آماده را داريم که نیمی از اعتبارات آن از طريق بسيج مرکز و 50 درصد دیگر از طريق سپاه استان تأمين می شود.

وی ابراز اميدواری کرد از این سهميه ها استان البرز و بخش آسارا در راستای تقويت بنیه ورزشی بهره مند شوند.

 پارسیان همچنین از متولیان برگزاری مسابقات در بخش قدردانی کرد.

 به گزارش مهر، سالن های ورزشی صالحین سالن های چند منظوره ای هستند که برای استفاده در اختیار ورزشکاران بسیجی کشور قرار می گیرد.

کد مطلب 2117160

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