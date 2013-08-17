جوانی و کارآمدی دو شاخص اصلی برای انتخاب سه وزیر باقی مانده/ لزوم تشکیل شورای تخصصی جوانان

علی اکبر عصار نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: وزارتخانه هایی که هنوز وزرای آن مشخص نشده اند، از کلیدی ترین وزارتخانه های در حوزه جوانانند. فعالیت هر سه این وزارتخانه ها در ارتباط با جوانان است و ضروری است که فردی کارآمد و جوان برای تصدی گری آنها انتخاب شود.

وی افزود: انتخاب وزرای جوان برای سه وزارتخانه باقی مانده خوب است، اما مهمتر از آن کارآمد بودن افراد است که این کارآمدی و انرژی هم می تواند در افراد جوان و هم در افراد میانسال باشد اما صرفاً جوان بودن نباید محور انتخاب یک وزیر باشد و باید دید آن فرد تا چه اندازه می تواند در حوزه کاری خود تاثیرگذار باشد.

به گفته عصار نیا، عنصر مهم دیگر در انتخاب این سه وزارتخانه مهم و کلیدی در حوزه جوانان، انجام دادن کار برای جوانان است. به این معنی که در دولتهای گذشته برنامه های گسترده ای روی کاغذ نوشته می شود اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید.

معاون سابق فرهنگی سازمان ملی جوانان با بیان اینکه وزرای پیشنهادی هم باید برای دانشجویان و هم برای دانش اموزان به عنوان قشر جوان کشور برنامه ریزی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، علمی داشته باشند، گفت:یکی از مشکلات اصلی در حوزه جوانان نداشتن شورایی تخصصی با نام شورای تخصصی جوانان است. شورایی که ظرفیت های شکلگیری آن در قانون اساسی آورده شده است و امیداریم رئیس دولت یازدهم این شورا را برای حل مشکلات جوانان تشکیل دهد.

وی درباره انتقاد برخی از نمایندگان مجلس درباره میانگین سنی کابینه یازدهم توضیح داد: اصل مهم در ترکیب یک کابینه باور داشتن به انجام کارهای اجرایی و ستادی است. حال این فرد می تواند مسن یا جوان باشد. البته اگر وزرا از میان جوانان انتخاب می شدند، به شرط کارآمد بودن بسیار بهتر بود، اکنون نیز فرصت است تا رئیس جمهور منتخب از نیروهای جوان در انتخاب وزرای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم استفاده کند.