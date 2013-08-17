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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۴

مصر همچنان ملتهب است؛

بازداشت محمد الظواهری در شهر جیزه/ تحصن رهبران اخوان المسلمین در مسجد فتح

بازداشت محمد الظواهری در شهر جیزه/ تحصن رهبران اخوان المسلمین در مسجد فتح

بازداشت برادر رهبرگروه تروریستی القاعده در شهر جیزه، تحصن رهبران اخوان المسلمین در مسجد فتح و بازداشت یکی از رهبران اخوان در میدان رامسس از جمله جدیدترین اخبار مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، نیروهای امنیتی مصر محمد الظواهری برادر ایمن الظواهری رهبر گروه تروریستی القاعده را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی مصر محمد الظواهری را که از حامیان گروه اخوان المسلمین است، در شهر جیزه بازداشت کردند.

خبر دیگر اینکه، پایگاه الیوم السابع اعلام کرد: نیروهای پلیس و ارتش که در میدان رامسس حضور دارند، سعد عماره یکی از رهبران اخوان المسلمین را بازداشت کردند.

از سوی دیگر، شبکه المیادین نیز از درگیری حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با نیروهای ارتش در محوطه مسجد الفتح خبر داد.

این در حالی است که بنا بر گزارش این شبکه، رهبران اخوان المسلمین در مسجد فتح تحصن کرده اند.

کد مطلب 2117383

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