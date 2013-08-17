حریف استقلال صدرنشین باقی ماند/ برتری بوریرام مقابل قعرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر تایلند امروز شنبه وارد هفته بیست و دوم خود شد که در یکی از این دیدارها تیم صدرنشین بوریرام یونایتد به مصاف چیانگرای یونایتد، تیم شانزدهم جدول رده‌بندی رفت. در این دیدار که به میزبانی بوریرام و در ورزشگاه آی موبایل برگزار شد این تیم با دو گل حریف خود را شکست داد تا جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی حفظ کند.

گلهای تیم بوریرام را در این مسابقه گونزالو کارملو(13) و آدیسون گرایسون(83) وارد دروازه حریف کردند. بوریرام با این برد 52 امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر تایلند باقی ماند. تیم چیانگرای یونایتد هم با 15 امتیاز در رده شانزدهم جدول رده‌بندی ایستاد.

تیم بوریرام یونایتد ساعت 20:15 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران دیدار رفت خود را مقابل استقلال در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌کند.