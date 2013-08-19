دیدار استقلال با نماینده تایلند فینال است/هواداران نماینده ایران را تنها نگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ بیانی در خصوص آخرین شرایط این تیم برای دیدار روز چهارشنبه مقابل بوریرام تایلند اظهار داشت: نماینده تایلند تیم خوبی است که از وجود پنج بازیکن خارجی تاثیرگذار سود می‌برد. با این وجود من معتقدم اگر شرایط استقلال خوب باشد، تیم می‌تواند بدون مشکل بوریرام را شکست دهد. آندرانیک تیموریان، بیگ‌زاده و ساموئل مهره‌هایی هستند که امیدواریم به این دیدار آسیایی برسند تا کمک‌حال تیم باشند.

بیانی در خصوص ارزیابی خود از این دیدار گفت: بازی حساسی پیش‌ روی هر دو تیم است. استقلال بعد از چندین سال به جمع 8 تیم برتر آسیا راه پیدا کرده و حالا وقتش است تا به هدفی که پیش از این دو بار آن را تجربه کرده، برسد. برای این بازی هم باید نهایت استفاده را از امتیاز میزبانی ببریم تا شرایط‌ برای ادامه بازی‌ها بهتر شود.

عضو گروه آنالیز استقلال در خصوص این که آیا استقلال با توجه به بازی‌های لیگ برتر در لیگ، برای دیدارهای آسیایی به فرم ایده‌آل رسیده است، یادآور شد: دیر شروع شدن تمرینات در آغاز فصل، تاثیر زیادی روی کار ما گذاشت. بچه‌ها انصافا خوب تلاش می‌کنند ولی دیدید که شروع دیر تمرینات، خیلی زود بازیکنان ما را با مصدومیت روبرو کرد.

بیانی ادامه داد: تیموریان و نکونام دقیقه 90 به تیم اضافه شدند و جمشیدیان که خیلی روی او حساب باز شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت. با وجود این، تیم ما آنقدر پرمهره است که بتوانیم با استفاده از این پتانسیل تیمی، بازی مد نظرمان را ارائه دهیم اگرچه به زمان بیشتر نیاز داریم.

وی تصریح کرد: امیدوارم هوادارانمان در بازی چهارشنبه به عنوان یار دوازدهم تیم ما را تنها نگذارند. این بازی برای ما نوعی فینال است که در آن باید از امتیاز میزبانی‌ نهایت استفاده را ببریم. ما برای بازی برگشت در تایلند فرصت بیشتری داریم ولی به هرحال در آن بازی هم با توجه به بعد مسافت و وضعیت جوی کشور تایلند، کارمان بسیار سخت‌تر از بازی رفت خواهد بود. افتخار موفقیت‌های استقلال در آسیا برای تمام فوتبال ایران است و امیدوارم که حمایت خوبی از استقلال در این مسابقات شود.

دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و بوریرام تایلند در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20:15 روز چهارشنبه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.