به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه سرهنگ شاهپور فلاحی به همراه جانشین و پرسنل نیروی انتظامی ورامین شرق استان تهران با حضور در بیت اولین آزاده شهید شهرستان ورامین از خانواده این شهید والامقام تجلیل کرد.



در این دیدار سرهنگ فلاحی با اشاره به رشادت های رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: رزمندگان و بسیجیان این کشور در طول هشت سال دفاع مقدس با تکیه بر نیروی ایمان و رهبری امام راحل توانستند رژیم بعث عراق را که توسط قدرتهای جهان حمایت می شد به زانو درآورند



فرمانده نیروی انتظامی ورامین عنوان کرد: آزادگان دلاور این خطه دارای مقام ارزشمند و والایی نزد خداوند هستند زیرا هم در جبهه های جنگ به مبارزه پرداختند و هم مورد شکنجه و ستم صدام در زندانهای مخوف عراق قرار گرفتند.



فلاحی افزود: آزادگان اسناد زنده دفاع مقدس هستند و تحلیل دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بدون یاد و خاطره آزادگان عزیر معنا و مفهومی ندارد.



وی با تجلیل از شهید بهروز ترکاشوند اضافه کرد: شهید ترکاشوند به عنوان اولین شهید آزاده شهرستان ورامین به عنوان برگ زرینی از تاریخ این خطه برای همیشه در خاطر مردم باقی خواهد ماند و نه تنها مردم ورامین بلکه ملت ایران همواره از شهید ترکاشوند به عنوان اسطوره مقاومت وایثار یاد خواهند کرد.



در این دیدار خانواده شهید ترکاشوند با تشکر از فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین بر ادامه دادن راه شهدا وتبعیت از مقام معظم رهبری تأکید کردند.

