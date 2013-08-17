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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۴۰

آلمان درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر هشدار داد

آلمان درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر هشدار داد

وزیر خارجه آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود درباره تبدیل شدن خشونت های مصر به یک جنگ تمام عیارداخلی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "یورو نیوز" ، "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان درباره تبدیل شدن خشونت های مصر به جنگ داخلی در این کشور هشدار داد.

وی بعد از دیدار با همتای قطری خود از مصری ها خواست برای برون رفت از این بحران به دنبال راهکار سیاسی باشند.

"محمد العطیه" وزیر خارجه قطر که در برلین در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود سخن می گفت اظهار داشت: علیه معترضان استفاده مفرطی از زور می شود که نگران کننده است ، ما ضمن محکوم کردن خشونت و حمله به ساختمان های دولتی از آنهائیکه در مصر قدرت را در دست دارند می خواهیم که به خشونت ها پایان دهند.

کد مطلب 2117467

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