به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی 2014 برزیل جایی است که تیم ملی در آن حضور پیدا می‌کند تا بلکه بتواند به سطح بالاتری از فوتبال ارتقا یابد. در رقابتهای مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا تیم ملی ایران موفق شد با پشت سر گذاشتن تیم قدرتمند کره جنوبی در بازی پایانی به عنوان صدرنشین گروه A بالاتر از کره به مسابقات صعود کند و ازبکستان را به پلی آف بفرستد.

علی رغم اینکه تیم ایران در این رقابتها زیر بار فشار قرار داشت اکنون آماده است تا برای چهارمین بار در تاریخ در رقابتهای جام جهانی بازی کند.

کارلوس کی روش در گفتگو با سایت فیفا اظهار داشت: این موفقیت نتیجه دو سال کار بود. تیم ایران با روحیه‌ای عالی و عزمی جزم، همبستگی خود را حفظ کرد چرا که ما می‌بایست در هر بازی بهترین عملکرد خود را به نمایش می‌گذاشتیم.

وی افزود: با اندکی بخت و اقبال که همیشه ضروری است، امتیازاتی را که نیاز داشتیم به دست آوردیم. این که ما توانستیم بالاتر از کره به عنوان تیم نخست به جام جهانی صعود کنیم یک موفقیت بزرگ است. در خصوص رقابت‌های مقدماتی هیچ تردیدی در خصوص عملکرد خوب ایران وجود ندارد و من کاملا از تیمم راضی هستم.

این مربی از بازیکنان ایران در خصوص فشارهای خارجی به مانند سپری دفاع کرد. وی با تمجید از بازیکنان گفت: مهم‌ترین چیز این است که گروه ما دو سال در کنار هم بوده است. همگی با یکدیگر متحد ماندیم از رئیس فدراسیون گرفته تا بازیکنان چه در داخل و چه در خارج زمین. رمز موفقیت ما این بود که هرگز در خصوص مسائل جزئی به خودمان نگرانی راه ندادیم. انتقادات را پشت سر گذاشتیم زیرا به مسیری که در آن قرار داشتیم متعهد بودیم. بازیکنان هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ ذهنی در سطح بسیار بالایی قرار داشتند.

با وجود این کی روش این امر رو پوشیده نمی‌‎دارد که وی می‌بایست قوانین مهم و قطعی را بر تیم تحمیل می‎کرد، این اعتقاد که تیم بالاتر از افراد قرار دارد.

سرمربی تیم ملی ایران گفت: این کار آسان نبود زیرا ما مجبور بودیم تصمیماتی را اتخاذ کنیم که چندان عمومیت نداشت اما پیام روشن بود: هیچ کس بالاتر از تیم قرار ندارد به همین علت است که ما بازیکنانی را برای تیم انتخاب کردیم که شجاعت داشتند و در وضعیت مناسبی بودند. من از بازیکنان می‌خواستم که به تیم خدمت کنند نه آنکه تیم به آنها خدمت کند با همین روش تیمی را خلق کردیم که اعتماد به نفس بالایی داشت و موفق شدیم میلیون‌ها ایرانی را شاد کنیم.

اهداف تیم ملی در جام جهانی چیست؟

کی‌روش در پاسخ به این سوال می‌گوید: چنانکه بخواهیم واقع گرایانه به این موضوع نگاه کنیم ایران نمی‌تواند قهرمان جام جهانی شود. بی تردید کسی در خصوص این موضوع تردیدی ندارد. ما از هدف به این بزرگی دور هستیم چرا که فوتبال ایران از قدرت‌هایی مثل برزیل، اسپانیا، آرژانتین، آلمان و یا انگلستان فاصله داریم و ما باید این را بپذیریم. منتهی باید یک همکاری ارزشمند و معتبر از خود نشان دهیم که باعث افتخارمان شود و همه هواداران فوتبال را در ایران سرافراز کند. چطور می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ با یک برنامه آماده‌سازی گسترده که بدون بازی با تیم‌های بزرگ قادر به انجام آن نخواهیم بود.

سرمربی پیشین رئال مادرید ادامه داد: پس از پایان رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل ایران یک گام به لحاظ کیفی پیش افتاده در این صورت است که این تورنمنت برای کشور مفید خواهد بود. رقابتهای جام جهانی باید باعث شود که ایران از این پس استادیوم‌های بهتری داشته باشد، چمن های بهتر، لیگ بهتر، مربیان بهتر و فوتبال جذاب تر. آنچه ما از رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل انتظار داریم این است که به طور مشخص از آن چه امروز هستیم بهتر باشیم. به طور کلی بگویم هدف ما این است که یک گام بزرگ به سوی جلو برداریم و خودمان را در همان راهی قرار دهیم که ژاپن و کره جنوبی قرار داده‌اند و بی تردید جزو سه تیم برتر آسیا باشیم.

فضای ماراکانا

کی‌روش پیش از این در ورزشگاه جدید ماراکانا حضور یافته است، جایی که وی فینال رقابتهای جام کنفدراسیون‌ها را به طور زنده تماشا کرده است.

این مربی پرتغالی در این خصوص گفت: من به برزیل رفتم تا نبض جام جهانی را احساس کنم. محیط ،خیلی جدی و دشوار است و جایی برای آماتورها نیست. من همچنین به آنجا رفتم تا از امکانات تمرینی دیدن کنم تا ببینم وقتی به آنجا می‌رویم باید چه کنیم. ما یک هتل خوب و یک مرکز تمرینی خوب در آنجا داریم. این بود هدف من از حضور در برزیل.

مربی پرتغالی با خوشحالی در خصوص دیدار فینال بین برزیل و اسپانیا سخن می‌گوید. یک آزمون کوچک در خصوص این که 32 تیم حاضر در جام جهانی با چه شرایطی مواجه خواهند شد.

وی گفت: فضا در جام کنفدراسیون‌ها خیلی فوق‌العاده بود. شما می‌توانستید پیش پیش آنچه قرار است در جام جهانی رخ دهد را احساس و بوی آن را استشمام کنید. ماراکانا در بازی فینال نشان داد که چه اتفاقی قرار است بیفتد. برزیلی‌ها به درستی قهرمان شدند چرا که اسپانیایی‌ها در بهترین شکل قرار نداشتند.