نمایشهای راه یافته به جشنواره تئاتر ملی کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی هفتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: 57 اثر نمایشی از استان های تهران، گیلان، خراسان رضوی، اردبیل، هرمزگان، اصفهان، مرکزی، بوشهر، خراسان جنوبی، مازندران، خوزستان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، البرز و قزوین به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری 10 اثر به بخش مسابقه و نهایی راه یافتند.

مهدی نیرومند افزود: داوری آثار در دو بخش استانی به صورت حضوری و آثار دریافتی از سراسر کشور به صورت تصویری متشکل از دو گروه داوری مورخ 22 الی 27 مردادماه انجام پذیرفت و با توجه به رقابت فشرده گروه ها در مجموع 10 اثر حائز شرکت در بخش مسابقه شدند که چهار گروه در بخش عروسکی و 6 گروه در بخش صحنه ای است.

وی در خصوص معرفی گروه های راه یافته به بخش مسابقه جشنواره اظهار داشت: نمایش «یه دونه به مورچه» به نویسندگی فاطمه شکوهی و کارگردانی داوود بختیاری(عروسکی)، نمایش «کلاغ بلا توپ طلا» به نویسندگی مهدی صفار نژاد و کارگردانی علی یداللهی (صحنه ای) هر دو از تهران و نمایش های «یک تیر و دو نشان» به نویسندگی و کارگردانی وحید حمیدی زاده(عروسکی)، «بهشت دوره یا نزدیک» به نویسندگی داوود فتحعلی بیگی و کارگردانی نسیم یاقوتی(عروسکی)، «قصه سارا و نذر آقا بزرگ» به نویسندگی و کارگردانی مهدی سیم ریز(صحنه ای) و «گام بلند لک لک» به نویسندگی رئوف دشتی و کارگردانی سیدجواد رحیم زاده(صحنه ای) از مشهد و نمایش های «دیریا» به نویسندگی و کارگردانی عفت تفضلی(عروسکی)، «بی بی دریا» به نویسندگی سعید موحدی و کارگردانی عبدالله دستان(صحنه ای)، «کفشداری» به نویسندگی و کارگردانی مصیب داوری(صحنه ای) و «صدای ساز» به نویسندگی و کارگردانی رضا جوشعار(صحنه ای) از هرمزگان موفق به کسب جواز ورود به بخش مسابقه هفتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو شدند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک به گروه های راه یافته اضافه کرد: به صورت کتبی نتایج داوری به گروه های راه یافته اعلام شده است و هماهنگی های لازم برای ایاب و ذهاب و حضور گروه ها در هرمزگان در حال پی گیری و انجام است.

هفتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو 29 شهریورماه در فرهنگ سرای طوبی بندرعباس برگزار می شود که جدول اجراها متعاقبا اعلام خواهد شد.