تاکید بر حمایت از درمان و معیشت بیمه شدگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، غلامحسین محمدی، در دومین جلسه شورای معاونین سازمان تأمیناجتماعی، با اشاره به اینکه امورات مردمی باید از طریق رسیدگی دائمی مورد توجه و در اولویت باشد، اظهار داشت: باید با سرعت بالا، درخواستهای منطقی مردمی مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی افزود: جلسات هفتگی در خصوص بررسی وضعیت درخواستهای مرتبط با توسعه حوزه درمان، برگزار و موضوعات مربوطه در دستور کار بررسی قرار خواهد گرفت.
محمدی ادامه داد: پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را مورد بررسی قرار داده و پرداختهای مربوط به بخش دولتی را با مشارکت نظر مسئولان مرتبط پیش خواهیم برد.
وی با اشاره به برنامه تشکیل شورای عالی در حوزه ساخت و ساز بخش درمان، توضیح داد: تصمیمگیری در ارتباط با فعالیتهای توسعهای و پرداختهای مراکز درمانی طرف قرارداد را در اولویت داریم.
محمدی همچنین اضافه کرد: مسائل مربوط به انتصابات و موضوعات مرتبط نیز در دستور کار بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه لایحه اصلاحی تنظیم شده مهمترین موضوع مرتبط با فعالیتهای حوزه مجلس سازمان تأمیناجتماعی است، افزود: بخش عمده این موارد مربوط به اصلاحات سنجهای است و حتماً باید استمرار پیگیریها و اقدامات لازم در تعامل با هیأت مدیره و هیأت امنا نیز در دستور کار قرار گیرد.
محمدی همچنین با تأکید بر اینکه همراهی و همکاری بهمنظور بررسی موضوعات مرتبط با استانها در سفرهای مدیران سازمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار است، تأکید کرد: قبل از سفر به استانها باید موضوعات و مشکلات استانی شناسایی و اقدام لازم در خصوص آن در ستاد صورت گیرد.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی با تأکید بر اینکه کمیته دائمی برای رسیدگی به مسائل مربوط به طرح «همگام» در ستاد و استانها تشکیل میشود، گفت: در این ارتباط دو جلسه هفتگی برای تأمین منابع در دستور کار است.
وی همچنین اضافه کرد: برای حل مسائل مالی باید از روشهای متنوعی نظیر اوراق گام استفاده کنیم.
محمدی گفت: تا اطلاع ثانوی حمایت از درمان و معیشت جامعه تحت پوشش، اولویت اصلی سازمان تأمیناجتماعی است.
وی با ابراز امیدواری در خصوص اینکه با استفاده از همکاریهای لازم باید در مسیر توسعه دیجیتال حرکت کنیم، افزود: در حوزه نوآوری نیز باید توجهات خاصی صورت گیرد.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی بیان کرد: موضوعات منابع انسانی و مسائل ارتباطی سازمان باید در چارچوب اولویتها مورد توجه ویژه قرار گیرند؛ در این راستا مسئله ارتباط با جامعه ذی نفعان بسیار مهم و راهبردی است.
محمدی افزود: راهبرد و برنامه عملیاتی را بر اساس نوآوری و همآفرینی تهیه میکنیم و امید داریم که مسیر آغاز شده در تأمین اجتماعی به ارائه خدمات به جامعه ذی نفعان سازمان منجر خواهد شد.
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