به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدصادق عظیمیفر با تأکید بر اینکه با نزدیکشدن به فصل سرد سال و افزایش تقاضای گاز در بخشهای خانگی و تجاری، ذخیرهسازی سوخت مایع نیروگاهها بهعنوان یکی از راهکارهای پشتیبان تأمین انرژی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: ذخایر نفتگاز نیروگاههای کشور اکنون به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر رسیده است که این میزان میتواند در ماههای سرد سال بهعنوان سوخت جایگزین گاز استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه نفتگاز کشور در دو بخش عمده نیروگاهی و غیرنیروگاهی مصرف میشود، بیان کرد: میانگین مصرف روزانه نفتگاز در بخش نیروگاهی طی نیمه نخست امسال حدود ۷ تا ۸ میلیون لیتر برآورد میشود. کاهش تقاضا برای این سوخت در این دوره، امکان اختصاص بخشی از منابع به ذخیرهسازی برای روزهای اوج مصرف در فصل سرد را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: در بخش غیرنیروگاهی نیز صنایع، حملونقل و کشاورزی سهم قابل توجهی از مصرف نفتگاز را به خود اختصاص دادهاند و میانگین مصرف این بخش حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز اعلام شده است.
عظیمیفر تأکید کرد: تفاوت میان تولید روزانه نفتگاز و میزان مصرف در فصل گرم، امکان ذخیرهسازی بخشی از سوخت تولیدی را فراهم میکند تا در دورههای افزایش مصرف گاز، از این منابع برای تأمین سوخت نیروگاهها استفاده شود.
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