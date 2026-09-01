مهلت بازگشت ارز صادراتی ۶۰ درصدی تا پایان شهریور تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران، ادرکنندگان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تعهد ارزی خود را بر مبنای بازگشت ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در فرآیندهای تجاری ایفا کنند و از ابتدای مهرماه، آستانه مذکور به ۷۰ درصد خواهد رسید.

در این ابلاغیه آمده است: پیـرو نامه شماره ۸۱۰۷۲۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ در خصوص نرخ بازگشت ارز اعمالی در فرآینـدهای تجاری ، بدین‌ وسیله آگـاهی می‌رساند جهت تسهیل در فرآینـدهای تجاری ، مهلت ارائه شده در نامه فوق از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ اصلاح می‌گـردد. به عبارت دیگـر ، نرخ بازگشت ارز حاصل از صـادرات تا پایان شهریور سال جاری ۶۰ درصـد و از ابتـدای مهـر ماه تا اطلاع ثانوی ۷۰ درصـد خواهـد بود.