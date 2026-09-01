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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

مهلت بازگشت ارز صادراتی ۶۰ درصدی تا پایان شهریور تمدید شد

مهلت بازگشت ارز صادراتی ۶۰ درصدی تا پایان شهریور تمدید شد

در راستای تسهیل فرآیندهای تجاری، مهلت اجرای نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در فرآیندهای تجاری یک ماه دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران، ادرکنندگان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تعهد ارزی خود را بر مبنای بازگشت ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در فرآیندهای تجاری ایفا کنند و از ابتدای مهرماه، آستانه مذکور به ۷۰ درصد خواهد رسید.

در این ابلاغیه آمده است: پیـرو نامه شماره ۸۱۰۷۲۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ در خصوص نرخ بازگشت ارز اعمالی در فرآینـدهای تجاری ، بدین‌ وسیله آگـاهی می‌رساند جهت تسهیل در فرآینـدهای تجاری ، مهلت ارائه شده در نامه فوق از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ اصلاح می‌گـردد. به عبارت دیگـر ، نرخ بازگشت ارز حاصل از صـادرات تا پایان شهریور سال جاری ۶۰ درصـد و از ابتـدای مهـر ماه تا اطلاع ثانوی ۷۰ درصـد خواهـد بود.

کد مطلب 6934331
سمیه رسولی

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