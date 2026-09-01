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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس انتخاب شدند

امروز جلسه کمیسیون اصل نود برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای تعیین اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز (سه‌شنبه، ۱۰ شهریور ماه) برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی با ۱۱ رأی به عنوان نایب رئیس اول، سید محمد موحد با ۹ رأی به عنوان نایب رئیس دوم، محمد معتمدی‌زاده با ۱۲ رأی به عنوان دبیر اول، حبیب قاسمی با ۸ رأی به عنوان دبیر دوم و محمد امیر با ۱۳ رأی به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای اجلاسیه سوم انتخاب شد.

گفتنی است، چندی پیش حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نیز با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به عنوان رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

کد مطلب 6934441
زهرا علیدادی

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