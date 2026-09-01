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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

ثبت سفارش واردات انواع حبوبات به زودی آغاز می‌شود

ثبت سفارش واردات انواع حبوبات به زودی آغاز می‌شود

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات انواع حبوبات، پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۷۰ درصد نیاز کشور به حبوبات از طریق تولید داخل تأمین می‌شود و فقط ۳۰ درصد از این پروتئین گیاهی مثل عدس و نخود سیاه، وارداتی است. عدس محصول مناطق سردسیر مثل کانادا و روسیه است. همچنین واردات نخود سیاه هم برای تهیه لپه انجام می‌شود.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تسهیلگری واردات کالاهای اساسی و ضروری کشاورزی، ثبت سفارش واردات حبوبات شامل انواع عدس، لوبیا، نخود، ماش و... از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

شایان ذکر است، این سری از ثبت سفارش اقلام مذکور، همانند نوبت قبل، بدون اعمال شرط سابقه بازرگان بوده و سایر ضوابط تغییر نکرده است.

کد مطلب 6934338
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • صمد مختاری IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
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      پاسخ
      درود وسلام من یک کشاورزم و لوبیا کار با قیمت موجود در ایران ما یک ورشکسته هستیم همین واردات لوبیا مارا بیچاره میکند

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