برگزاری پنهانی مجمع انتخابات ریاست فدراسیون با حضور ناظر جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری امروز سه شنبه محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیر و کمان در حالی برگزار شد که وی در بخشی از حرف‌های خود در تشریح مسیر طی شده برای رفع تعلیق این فدراسیون از سوی فدراسیون جهانی خبر دارد اواخر خردادماه گذشته با حضور ناظر جهانی مجمع انتخابات ریاست این فدراسیون بدون اطلاع رسانی به رسانه‌ها و عموم برگزار شد. این در حالی بود که پیش تر نیز انتخابات دیگری از سوی وزارت ورزش برگزار شده بود که خود شجاعی در آن به عنوان رئیس فدراسیون برگزیده شد.

وی در این باره گفت: فدراسیون جهانی در نامه فروردین ماه خود از ایران خواستند که دو شرط را بپذیرند که من و افشارزاده طی نامه مشترکی آن را پذیرفتیم. اولین شرط تغییر اساسنامه بود که در سه مرحله به تایید رسید و دومین شرط هم برگزاری انتخابات با حضور نماینده فدراسیون جهانی بود. که با برگزار مجمع فوق‌العاده در تاریخ 19 خردادماه 92 این اتقاق رخ داد و گزارش آن در اختیار فدراسیون جهانی قرار گرفت تا فدراسیون کشورمان رفع تعلیق شود.

رئیس فدراسیون تیرو کمان که ناخواسته از برگزاری پنهانی این انتخابات خبر داد در واکنش به انتقاد خبرنگاران که چرا این کار رسانه‌ای نشد ابتدا عنوان کرد که در سایت فدراسیون تیر و کمان خبر برگزاری مجمع درج شده بود ولی سپس تلاش کرد با بیان این که تمام مراحل این انتخابات تحت نظارت فدراسیون جهانی انجام گرفته است و به نوعی از زیر با پاسخگویی به آن شانه خالی کرد.