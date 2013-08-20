لابی صهیونیستی حامی نظامیان مصردر آمریکا/ارتش مصرحامی معاهده صلح با رژیم اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر شکاف در میان کنگره آمریکا درباره ادامه کمک های سالانه آمریکا به ارتش مصر ،سایت آمریکایی "فارین پالسی" در مطلبی به فشار لابی قدرتمند صهیونیست ها در آمریکا (AIPAC ) به سیاستمداران آمریکایی برای تداوم این کمک ها پرداخت.

به گزارش فارین پالسی در حالی که این روزها منتقدان کمک 1.3 میلیارد دلاری آمریکا به ارتش مصر در تلاش هستند تا به دلیل کشتار مردم مصر به دست نظامیان، دولت آمریکا را تحت فشار قرار دهند تا کمک های سالانه مذکور به نظامیان مصر را قطع کند، لابی صهیونیسم در پشت پرده با نمایندگان کنگره و سنای آمریکا در حال رایزنی است تا این کمک ها به ارتش مصر قطع نشوند.

این رسانه آمریکایی به نقل از یکی از معاونان کنگره امریکا که نامش را ذکر نکرده است می نویسد: آنها دیدگاه خود را در این خصوص تشریح کرده اند و به تلاش های خود در این زمینه هم ادامه می دهند.

این مقام آمریکایی در ادامه می گوید: آنها درباره کمک به یک کشور عربی همواره سعی می کنند بطور غیرعلنی موضوعات ایی چنینی را پیگیری کنند و می خواهند از ادامه داشتن کمک ها اطمینان حاصل کنند.

یکی دیگر از چهره های کنگره آمریکا که از جناح مخالف می باشد در این خصوص می گوید: در موضوعات حساسی مثل این مسئله اعضای AIPAC بطور آرام و بی سر و صدا لابی می کنند زیرا که حمایت علنی آنها از نظامیان مصر و اسرائیل به نفع آنها نیست.

در همین راستا امروز روزنامه صهیونیستی "جروزالم پست" در خبری از حمایت "بن الایزر" وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی از اقدام ارتش مصر در کشتار طرفداران "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر خبر داده و به نقل از او نوشت: غرب اشتباه می کند که می گوید محمد مرسی بطور دموکراتیک در مصر انتخاب شده است زیرا رژیم های فاشیستی بوده اند که بطور دموکراتیک نتخاب شده اند.

وی در قسمتی دیگر از اظهاراتش در دفاع از عملکرد ارتش مصر گفت: ارتش مصر از قرار داد صلح با اسرائیل صرف نظر نخواهد کرد و از قرارداد صلح با اسرائیل حمایت می کند زیرا که از منافع دو جانبه آن آگاه است.

این مقام اسبق صهیونیستی از وجود همکاری های نظامی و اطلاعاتی بین رژیم صهیونیستی و مصر خبر داد.

در گزارش دیگری که توسط روزنامه ترکیه ای "تودی زمان " منتشر شد "آمده است که رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه معتقد است که رژیم صهیونیستی در کودتای نظامیان مصر علیه دولت اخوان المسلمین نقش داشته و گفته که اسنادی در این خصوص وجود دارند.