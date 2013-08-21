سینما صبحانه با طعم نوستالژیک "پینوکیو" و "سندباد"

محسن همتی‌نژاد مدیر تأمین برنامه شبکه دو در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما برای پخش برخی از کارتون‏‎هایی که بینندگان از ما درخواست می‎کنند، محدودیت زمانی داریم از این رو تصمیم گرفتیم مثلا به جای پخش 54 قسمت کارتون "پینوکیو" آن را در قالب هفت فیلم سینمایی 90 دقیقه‌ای دربیاوریم که از روز گذشته(سه‌شنبه 29 مرداد) پخش آن آغاز شده است.

وی افزود: پیش از این نیز "گالیور" را در دو قسمت سینمایی روی آنتن بردیم. به این ترتیب مخاطبان علاقمند می‌توانند در مدت زمان کوتاه‎تری مجموعه‎های دوست داشتنی‌شان را ببینند.

مدیر تأمین برنامه شبکه دو که در پشت صحنه برنامه "کارا و کوشا" با مهر گفتگو می‎کرد، یادآور شد: همچنین بعد از "پینوکیو" یکی دیگر از کارتون‎های دوست داشتنی را برای پخش از "سینما صبحانه" در نظر گرفته‌ایم و "سندباد" نیز در هفت قسمت پخش خواهد شد.

همتی‌نژاد ادامه داد: رویکرد "سینما مهتاب" نیز مناسبتی است و بر اساس علاقه مردم جلو می‏‎رویم. از طرفی "شما بفرمایید" را نیز قوی‎تر کرده‎ایم. این برنامه در حال حاضر در استودیو ضبط می‏‎شود و بر پیامک‎ها و صدای مخاطبان تاکید دارد و برای اطلاع از علاقمندی مردم گزارشگر به سطح شهر می‎فرستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم همچنان می‌توانند برای برنامه "تو در دو" تصاویری از مسافرت‏‎ها، گردش‌ها و لحظات تابستانی جالب خود را به نشانی tamin2@irib.ir ارسال کنند تا آنها را به نام خودشان روی آنتن بفرستیم.