محسن همتی‌نژاد مدیر تأمین برنامه شبکه دو در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه 18 فیلم مستند جدید برای پخش از آنتن این شبکه خبر داد و اظهار کرد: «چنگال‌های آمازون»، «زندگی زیر ستارگان شمالی»، «پرورش بچه‌ها»، «دوگونگ و دین»، «چیزی بیشتر از یک بازی»، «در خطر انقراض»، «نفت و فریبکاری»، «دویدن با گرگ‌ها»، «راز جنگل پرباران»، «خرس بالو»، «خرسهای سیاه»، «طبیعت شگفت انگیز»، «شکارهای باورنکردنی»، «آینده کودک من»، «دوستی در طبیعت»، «از تولد تا پرواز»، «زندگی تازه»، «رود دانوب: شاهرگ حیاتی اروپا» و «وحشی‌ترین‌ها» عنوان مستندهایی است که نوروز 93 از این شبکه روی آنتن خواهند رفت.

وی افزود: «چنگال‌های آمازون» از بهترین مستندهایی است که سال 2006 با موضوع حیات وحش تولید شده و به معرفی حیوانی عجیب به نام آرمادیلو که نوعی مورچه خوار است و در آمازون زندگی می‌کند، می‌پردازد.

مدیر تأمین برنامه شبکه دو ادامه داد: «زندگی زیر ستارگان شمالی» یک مستند خانوادگی است که سال 2088 توسط کشور فرانسه تولید شده، این مستند درباره زن و مرد جوانی است که برای انجام تحقیقات علمی به قطب رفته‌اند. آنها در یک قایق کوچک با تمام امکانات زندگی می‌کنند. حین این سفر فرزندی برای آنها به دنیا می‌آید.

وی یادآور شد: «پرورش بچه‌ها» محصول سال 2009 کشور انگلیس است، این مستند پیوند عاطفی محکم بین حیوانات مادر و فرزندانشان را مورد توجه قرار داده، حیواناتی که در هر شرایطی بین نیازهای خود و فرزندانشان تعادل برقرار کرده و به روش‌های عجیبی از آنها نگهداری می‌کنند. «دوگونگ و دین» نیز زندگی پسرک نوجوانی به نام دین را به تصویر می‌کشد، دین در یک جزیره کم جمعیت زندگی و تلاش می‌کند موجودی به نام دوگونگ یا گاو دریایی را ببیند و با او دوست شود.

همتی‌نژاد ادامه داد: مستند ورزشی «چیزی بیشتر از یک بازی» نیز از دیگر آثاری است که برای پخش از این شبکه درنظر گرفته شده است. این مستند زندگی یک بسکتبالیست به نام لبورن جیمز و هم تیمی‌های او در دوران دبیرستان را دنبال کرده و به سختی‌هایی که در تیم بسکتبال اوهایو کشیده می‌پردازد.

مدیر تامین برنامه شبکه دو تصریح کرد: «در خطر انقراض» در کشور آفریقا جنوبی تولید شده و پوشش گیاهی و جانوری و زیبایی‌های حیات وحش این کشور را به تصویر می‌کشد. به ویژه گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض قرار دارند. «دویدن با گرگ‌ها» نیز محصول سال 2010 کشور آمریکا است، در خلاصه این اثر آمده: زنی مبتلا به سرطان برای حفظ جانش تلاش می‌کند اما حیوانی با استقامت مثال زدنی او را در این راه همراهی می‌کند: گرگ. نقش گرگها در حفظ چرخه محیط زیست مورد توجه اوست.

وی تأکید کرد: «خرس بالو» نیز اثر سال 2012 کشور انگلیس است که به معرفی نوعی خرس کم تحرک هندی می‌پردازد، این جانور انزواطلب است و چیز زیادی از او نمی‌دانیم و با در نظر گرفتن یک خرس که سال اول زندگیش را تنها سپری می‌کند نکاتی می‌آموزیم. «خرس‌های سیاه»، «طبیعت شگفت انگیز»، «شکارهای باورنکردنی»، «دوستی در طبیعت»، «از تولد تا پرواز»، «زندگی تازه» ، «رود دانوب: شاهرگ حیاتی اروپا» و «وحشی ترین‌ها» نیز مضمون حیات وحشی دارند و نوروز 93 از آنتن شبکه دو پخش خواهند شد.

همتی‌نژاد تصریح کرد: «آینده کودک من» نام مستندی اجتماعی است که در کشور انگلیس تولید شده و نکات آموزنده مهمی برای مخاطبان خود به همراه دارد، این مستند به زندگی دیوید بدیل پدر دو کودک می‌پردازد که به خاطر شیوه‌های غلط آموزشی و فشارهای والدین از مدرسه بیزار بود. این مستند نشان می‌دهد که سیستم‌های آموزشی چه تاثیری بر کودکان می‌گذارند.

به گفته مدیر تامین برنامه شبکه دو پخش این مستندها به بهانه نو شدن بهار طبیعت و آغاز سال از 27 اسفند آغاز خواهد شد.