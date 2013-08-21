6 پروژه مذهبي در خراسان شمالي افتتاح و كلنگ زني شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و همزمان با برگزاري همايش بزرگداشت آيت الله حبیب الله مهمان نواز، نماینده مردم خراسان شمالي در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه پیشین بجنورد، كه با حضور حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی؛ رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور و شماري از ديگر مسئولان استاني و كشور در محل مصلي امام خميني(ره) برگزار شد، شش پروژه مذهبی نیز در بجنورد و شهر قاضی از توابع شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

از این تعداد در شهر بجنورد چهار پروژه افتتاح و یک طرح نیز کلنگ زنی شد و علاوه بر این ساختمان دفتر امام جمعه شهر قاضی نیز به صورت همزمان به بهره برداری رسید.

در اين روز و با حضور حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی؛ رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور چهار طرح ساختمان دفتر مرکز نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی واقع در روبروی مصلی امام خمینی(ره)، مهد آدینه، بوستان آدینه و نیز پارک بازی آدینه هر سه واقع در جنب مصلی به بهره برداری رسيد.

ساختمان دفتر مرکز نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی در چهار طبقه و با زیربنای 900 متر احداث شده و براي ساخت آن نيز بيش از سه میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار هزينه شده است.

همچنین امروز کلنگ زنی ساختمان دفتر امام جمعه مرکز استان خراسان شمالی نيز در جوار مصلی فعلی این شهر انجام شد.

بر اساس برنامه قرار است ساختمان دفتر امام جمعه بجنورد كه دارای بخش هایی چون سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، سوئیت مهمان، دفتر ویژه خبرنگاران و ... است، در زمینی به مساحت حدود 400 مترمربع در سه طبقه احداث شود.

