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۳۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

"کمال قلیچداراوغلو" با "نوری مالکی" دیدار کرد

"کمال قلیچداراوغلو" با "نوری مالکی" دیدار کرد

رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه امروز در بغداد با "نوری مالکی" نخست وزیر عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" ، "کمال قلیچداراوغلو" رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه با وجود مخالفت های دولت ترکیه امروز در بغداد با "نوری مالکی" نخست وزیر عراق دیدار کرد.

وی پیش از دیدار با نخست وزیر عراق در ساختمان نخست وزیری با "فالح فیاض" مشاور امنیت ملی نخست وزیر نیز دیدار کرد.

قلیچداراوغلو و شماری از معاونان او به دعوت رسمی عراق به دیداری 5 روز از این کشور دارند.

رهبرحزب جمهوری خلق قرار است در این سفر با مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز دیدار کند.

روابط دولت ترکیه با منطقه خودمختار کردستان عراق موجب تیره شدن روابط دولت ترکیه و دولت مرکزی عراق شده است

قلیچداراوغلو هدف خود از سفر به عراق را برقراری صلح در منطقه و حفظ منافع ترکیه و احترام به تمامیت ارضی همسایه های ترکیه اعلام کرده است.

 

 

کد مطلب 2120325

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