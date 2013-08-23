به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخبر پرس، "الکساندر ژاسپکین" در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: مخالفان سوری با پرتاب یک موشک از مناطقی که تحت سیطره دارند قتل عام الغوطه را رقم زدند.

وی افزود: مخالفان مسلح در سوریه هر زمان که خواستار محکوم کردن نظام سوریه در مجامع بین المللی بوده اند از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده اند.

ژاسپکین تاکید کرد: آنها در نظر دارند با فشار بر جامعه بین المللی بر روند برگزاری نشست ژنو 2 تاثیر بگذارند.

خاطر نشان می شود تروریستها اخیرا با استفاده از تسلیحات شیمیایی در منطقه الغوطه دمشق صدها نفر را به کام مرگ کشاندند و بلافاصله در یک حرکت هماهنگ و گسترده از سوی رسانه های حامی خود به ویژه العربیه و الجزیره، هجمه تمام عیاری را علیه نظام سوریه به راه انداختند و با مظلوم نمایی اینگونه القا می کنند که نظام سوریه در این جنایت دست دارد، این در حالی است که ارتش سوریه که طی هفته های اخیر توانسته است ضربات مهلکی به گروههای تروریستی وارد کند و هم اکنون در صحنه عملیاتی تروریستها را در وضع دشواری قرار داده است، اتهامات گروههای تروریستی و حامیانشان را سرپوشی بر شکستهای مستمر آنها قلمداد کرده است.