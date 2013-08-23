یکی از بنیانگذاران "پینک فلوید" خواستار بایکوت رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، راجر واترز در نامه خود که در صفحه شبکه اجتماعی خود (فیس‌بوک) و همچنین وبسایت "انتفاضه الکترونیکی" قرار داده است خطاب به موزیسین‌های سراسر جهان چنین نوشته است:



"من از شما برادران و خواهران فعال خود در عرصه موسیقی و موسیقی راک می‌خواهم که برای تحریم فرهنگی رژیم اشغالگر قدس به من و هزاران هنرمند فعال در سراسر جهان بپیوندید."







واترز همچنین در نامه خود از هنرمندان و موزیسین‌های سراسر جهان خواسته است تا این تحریم فرهنگی را با اجرا نکردن برنامه و کنسرت در رژیم اشغالگر قدس و همچنین دریافت نکردن جوایز و هدایای مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی انجام دهند تا روزی برسد که رژیم اشغالگر قدس تابع قوانین حقوق بشر شود.



در سال جاری استیون هاوکنیگ؛ فیزیکدان نابغه انگلیسی هم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین کنفرانس خود را که قرار بود با حضور شیمون پرز؛ رئیس جمهور رژیم صهیونیستی برگزار شود، لغو کرد.