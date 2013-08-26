وحید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه روز یکشنبه خود با مهدی تاج سرپرست سازمان لیگ در رابطه با توپهای لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: قصد ما این بود که با سازمان لیگ برای در اختیار قرار دادن توپها، قطع همکاری کنیم ولی وقتی صحبتهای تاج را شنیدم، نظرم عوض شد!
وی با رضایت بخش دانستن جلسهاش با تاج، تاکید کرد: فعلا تصمیم گرفتیم که رابطهمان را با سازمان لیگ قطع نکنیم و همانند گذشته به همکاریمان ادامه بدهیم. البته مذاکرات همچنان ادامه دارد و باید یکی، دو جلسه دیگر هم با سازمان لیگ جلسه داشته باشیم تا مطمئن شویم که مشکلی پیش نمیآید.
نماینده بخش خاورمیانه آل اشپورت ادامه داد: البته من هم به تاج قول دادم که با شرکت آلمانی صحبت و آنها را متقاعد کنم که این قرارداد را ادامه بدهیم چون آنها از این وضعیت ناراضی بودند.
جعفری در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر تغییر برند لباسهای استقلال بعد از لغو قرارداد آل اشپورت هم گفت: این خبر شایعه بود؛ استقلال هنوز با برند دیگری قرارداد امضا نکرده است. به هر حال من به خاطر علاقهای که به امیر قلعهنویی سرمربی استقلال دارم، گفتم هر لباسی دوست دارند، بپوشند. دوست نداشتم استقلال که تیم مورد علاقه خودم است به خاطر لباسها نتیجه نگیرد.
