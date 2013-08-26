طرح ایجاد آمازون ملی در ایران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز دوشنبه 4 شهریور در نشست خبری خود در سالن کنفرانس حوزه ریاست این سازمان، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره میزان استقبال ناشران کشور از درخواست و پیشنهاد او برای ارائه محتوای کامل کتاب‌هایی که مشمول حقوق مالکیت معنوی نمی‌شوند، در اینترنت و در سایت این سازمان برای استفاده همه مردم گفت: بیشترین موفقیت ما در حوزه کودک و نوجوان بوده که بیشتر آن را هم مرهون آقای مصطفی رحماندوست هستیم که خودش با ناشران و نویسندگان ارتباط نزدیک دارد.

وی افزود: مسئله دیگر این است که تاریخ مصرف کتاب‌های کودک و نوجوان کمتر از کتاب‌های دیگر رده‌های سنی است. در عین حال من شخصاً کماکان بر همان ایده‌ خودم هستم که اگر کتابی با هر محتوایی و مربوط به هر رده سنی، به صورت «فول تکست» روی سایت سازمان کتابخانه ملی قرار بگیرد، مشتری آن بیشتر می‌شود.

رئیس اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه همین بحث از فراهم شدن مقدمات راه اندازی کتابخانه ملی دیجیتال خبر داد و تاکید کرد: ما درصدد راه‌اندازی کتابخانه ملی دیجیتال هستیم و همه مقدمات آن را هم فراهم کرده‌ایم و اگر این کار با همکاری شورای عالی فضای مجازی کشور به پایان برسد، ان‌شاءالله قولی را که برای ایجاد یک آمازون ملی داده بودیم، محقق خواهد شد.

صلاحی با ابراز امیدواری نسبت به امضای تفاهمنامه مربوطه میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی و شورای عالی فضای مجازی در آینده نزدیک، اطمینان داد با راه‌اندازی کتابخانه ملی دیجیتال، نگرانی ناشران در مورد استفاده‌های غیرمجاز از کتاب‌هایشان در وبسایت‌های مختلف و از سوی کاربران گوناگون برطرف خواهد شد.

به گفته وی، کتابخانه ملی دیجیتال ملی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و نگهداری کتاب‌های الکترونیکی و دسترس‌پذیری اطلاعات در سطح استانداردهای جهانی، در حال تکمیل شدن است و ایجاد این ساز و کار سال‌ها به طول انجامیده و این فرایند در آینده هم ادامه‌دار خواهد بود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در زمینه مشکلات پیش روی تکمیل پروژه کتابخانه دیجیتال ملی هم گفت: مسئله حق‌التألیف و اجازه ناشران به منظور قرار دادن متن کتاب‌ها به صورت تمام متن در پورتال کتابخانه ملی یکی از مهم‌ترین موانع است که البته همانطور که گفتم در حوزه کتاب‌های کودکان و نوجوانان این مسئله تا حدود زیادی برطرف شده است.