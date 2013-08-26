به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری و جشنواره شهید رجایی در استان بوشهر با تبریک هفته دولت، اظهار داشت: دولت خدمات ارزندهای را در طول سال ارائه میدهد و هفته دولت فرصت مناسبی برای تشریح و انعکاس این خدمات است.
وی با اشاره به همزمانی هفته دولت امسال با آغاز به کار دولت جدید، خاطرنشان ساخت: هفته دولت مقارن شده با شروع کار دولت جدید و امیدواریم که در این دولت نیز شاهد شکوفایی و بالندگی میهن اسلامی باشیم.
زارع با بیان اینکه هفته دولت زمان مناسبی است که خدمات و تلاش خادمین نظام برای عموم مردم اطلاعرسانی شود، افزود: نظیر این جشنواره در سراسر فرمانداریهای استان در امروز برگزار میشود و از دستگاهها و نهادهای برتر تقدیر و تجلیل به عمل میآید.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه های مختلفی در این هفته برگزار می شود که برگزاری این جشنواره از مهمترین برنامههای این هفته است.
وی به روند رو به رشد و توسعه استان بوشهر در سالهای اخیر اشاره کرد و بیان داشت: تلاش دولتمردان در این روند توسعه بسیار مشهود است و تلاش مسئولان باعث شده تا این پیشرفتها رقم بخورد.
زارع با تقدیر از تلاش های مدیران و کارکنان، تصریح کرد: همه باید تلاش کنیم با تکریم ارباب رجوع، خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهیم و خدمت بیمنت به مردم را سرلوجه کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: چندین طرح عمرانی و اقتصادی در استان بوشهر طی هفته دولت در استان بوشهر به بهرهبرداری میرسد که میتواند زمینه بهرمندی مردم و اشتغال جوانان را فراهم سازد.
زارع گفت: تقدیر از کارمندان نمونه، دیدار با خانوادههای نیازمند تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد، افتتاح پروژههای عمرانی، میثاق دولتمردان با شهدا، دیدار مدیران و مسئولان با امام جمعه بوشهر و تجلیل از کارکنان برتر از جمله فعالیتهای این هفته است.
