۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۹۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی هزار و ۹۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان بوشهر طی هفته دولت امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و با گرامیداشت آغاز هفته دولت و نثار درود و صلوات به روان پاک شهدای دولت اظهار کرد: این هفته فرصت مغتنمی است که دستاوردها و خدمات ارائه شده به مردم با گزارش‌های صادقانه به آنان گفته شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مشی دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری و رویکرد دولت چهاردهم، صداقت و شفافیت با مردم و پرهیز از دستاورد سازی است که همه مدیران باید در این مسیر حرکت کنند.

زارع تصریح کرد: معتقدم بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت، اعتماد مردم است و در سایه همین اعتماد، توانستیم با انسجام و اتحاد، در مقابل دشمنان بایستیم و از میهن‌مان دفاع کنیم.

وی اضافه کرد: شعار هفته دولت امسال «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» است و این شعار، یادآور اتحاد ملی در برابر تجاوز دشمن است.

استاندار بوشهر یادآور شد: به عنوان خدمتگزار مردم، از همین تریبون نماز جمعه اعلام می‌کنم، اینجانب و همه مسئولان در استان بوشهر شنوای صدای مردم و دغدغه‌های آنان هستیم تا برای رفع مشکلات، گام‌های لازم برداشته شود.

استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۹۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان بوشهر خبر داد و ابراز داشت: جمع طرح‌های عمرانی و اقتصادی که قابل بهره‌برداری در هفته دولت است و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود بیش از ۱۹۰۰ طرح است که برای آنها ۱۲۱ همت سرمایه گذاری شده است.

زارع بیان کرد: استان بوشهر از این حیث، رتبه دوم را بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده و البته به تناسب جمعیت، بوشهر رتبه نخست را دارد.

