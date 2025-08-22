افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۹۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و با گرامیداشت آغاز هفته دولت و نثار درود و صلوات به روان پاک شهدای دولت اظهار کرد: این هفته فرصت مغتنمی است که دستاوردها و خدمات ارائه شده به مردم با گزارش‌های صادقانه به آنان گفته شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مشی دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری و رویکرد دولت چهاردهم، صداقت و شفافیت با مردم و پرهیز از دستاورد سازی است که همه مدیران باید در این مسیر حرکت کنند.

زارع تصریح کرد: معتقدم بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت، اعتماد مردم است و در سایه همین اعتماد، توانستیم با انسجام و اتحاد، در مقابل دشمنان بایستیم و از میهن‌مان دفاع کنیم.

وی اضافه کرد: شعار هفته دولت امسال «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» است و این شعار، یادآور اتحاد ملی در برابر تجاوز دشمن است.

استاندار بوشهر یادآور شد: به عنوان خدمتگزار مردم، از همین تریبون نماز جمعه اعلام می‌کنم، اینجانب و همه مسئولان در استان بوشهر شنوای صدای مردم و دغدغه‌های آنان هستیم تا برای رفع مشکلات، گام‌های لازم برداشته شود.

استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۹۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان بوشهر خبر داد و ابراز داشت: جمع طرح‌های عمرانی و اقتصادی که قابل بهره‌برداری در هفته دولت است و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود بیش از ۱۹۰۰ طرح است که برای آنها ۱۲۱ همت سرمایه گذاری شده است.

زارع بیان کرد: استان بوشهر از این حیث، رتبه دوم را بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده و البته به تناسب جمعیت، بوشهر رتبه نخست را دارد.